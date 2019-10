Ve Zlíně velebí cizince. Claireaux a Jeglič hru posledního týmu oživili

Dalších 14 fotografií v galerii Zlínský Valentin Claireaux (uprostřed) slaví svůj gól v utkání s Mladou Boleslaví. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 8:05

Do Zlína přišli na zkoušku do první reprezentační přestávky. Pokud ale budou hrát jako ve v pátečním zápase proti Mladé Boleslavi, budou mít hokejisté Zlína naopak co dělat, aby je udrželi. Francouzský útočník Valentin Claireaux nastartoval Berany dvěma góly a po dvou extraligových duelech se pyšní bilancí 2+2, slovinský reprezentant Žiga Jeglič završil zlínské vítězství 4:0 svojí první trefou ve svém extraligovém debutu.