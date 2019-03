Irglovo čekání na gól. Ještě se to otočí, doufá olomoucký útočník

V čem byl problém, že jste ani neskórovali?

Nevím... Celý zápas byl o tom, že kdo dá první gól, ten bude mít samozřejmě navrch psychicky, může to zatáhnout – a to se potvrdilo. Bohužel ho dala Plzeň. Tak se hraje play off. Plzeň měla nějaké šance, my taky. Gólmani chytají výborně.

Ale mohli jste srovnat. Sedm minut před koncem jste měli dvě minuty přesilovku pět na tři. Jenže jste ji sehráli špatně.

Zahráli jsme to úplně blbě, jako bychom se báli puku. Nedostali jsme se k našemu rozestavení, soupeř nás do toho nepustil. Tam byl největší problém.

Nebude to pro vás deka do dalšího zápasu?

To vůbec ne. Play off se hraje na to, jestli vyhrajete zápas, a ne na to, jestli dáte gól nebo kolik jich dostanete. Takhle to vůbec nebereme. Je to opravdu o tom, že ty góly dávat musíme.

Což je úkol hlavně pro vás. Trenéři vám dali nové parťáky – Koloucha a Káňu, ale na první trefu v play off stále čekáte. Pomohly vám změny v lajně?

Zápas byl hrozně rozkouskovaný. Moc se nehrálo v lajnách pět na pět, bylo hodně přesilovek, oslabení. Příliš jsme toho spolu neodehráli. Musíme hrát ale daleko víc na puku jako celý mančaft.

A vaše rozpoložení?

Necítím se špatně, kromě dvou prvních zápasů, kdy jsem nebyl moc na puku. Samozřejmě že góly chybí. Člověk chce každý zápas dát gól. Pořád ale máme dva zápasy, věřím, že to přijde a urveme to na naši stranu.