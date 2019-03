Olomoucký Irgl: Mnohem více věříme, že letos můžeme něco uhrát

V sobotu Plzeň srovnala sérii na 2:2. Je ve výhodě?

Jak z pohledu fanouška, tak i hráčů, je to výborná série. Uvidíme, jak to bude dál vypadat.

Přestože je Plzeň papírový favorit, na ledě jsou síly vyrovnané.

Přesně, stojí proti nám silný protivník, ale my ukazujeme, že své kvality taky máme.

Plzeň má velmi kvalitní první lajnu, připravujete se speciálně na trio Gulaš – Kovář – Nedorost?

Nesoustředíme se na ně, nehrajeme proti první lajně, ale proti Plzni. Neřešíme, jestli tam je první lajna nebo někdo jiný.

V předchozích letech vyhrála Olomouc proti Plzni vždy jen jedno utkání v sérii. Teď už máte dvě, co se změnilo?

Mnohem více věříme, že letos můžeme něco uhrát.

Dva zápasy jste vyhráli až v prodloužení. Síly vám nedocházejí?

Tam problém nemáme, což bylo vidět i na našem pohybu v sobotním zápase.

Ten jste však prohráli 2:3.

Nehráli jsme špatně, možná v první třetině měla Plzeň navrch, ale jinak výborně bruslíme, což nám musí zůstat do dalších bojů.

Co chybělo, abyste vyhráli?

Chyběly dva góly. Je to nahoru dolů, často se hraje bez přerušení a opravdu je to o tom, kdo dá gól navíc.

Vy jste zatím v sérii vyšel gólově naprázdno. Trápí vás to?

Neřeším to, v play off musíte vyhrát zápas a je úplně jedno, jestli dá gól Franta nebo Pepa. I kdybych nedal gól deset zápasů, hlavně musíme sbírat vítězství.

Nedostáváte prostor na vaši pověstnou střelu z kruhu. Cítíte, že si na to plzeňští dávají pozor?

Je to play off a je to vypjatější, ale kolikrát to je více o štěstí. Kdybych nedal v sobotu v první třetině tyčku…

…tak z toho mohl být úplně jiný zápas.

Byla to smůla. Plzeň tlačila, a kdybychom dali gól na jedna nula, tak by je to poslalo dolů.

Nakonec jste museli v závěru dotahovat, stejně jako druhý zápas v Plzni.

I když jsme prohrávali o dva góly, tak jsme šance pořád měli. Škoda, že to tam nespadlo a nešlo to do prodloužení.

Teď jedete do Plzně, co lze očekávat?

Hrajeme play off, asi nebude: Prosím, tady si projeď. Tak to prostě je.

Bude vám chybět domácí atmosféra?

Bude. Je neuvěřitelné, co nám fanoušci doma vytvoří. Vážíme si jich, že fandí nejen, když vyhráváme, ale i když prohráváme. Lidé vás v tom nenechají a pořád jsou s vámi, přestože vám to nejde. To je neskutečný pocit.

Máte jistotu, že domácí atmosféru zažijete ještě minimálně jednou. Těšíte se na to?

Bylo by krásné to doma ukončit, ale jestli to bude na sedm nebo na šest zápasů, to je úplně jedno.