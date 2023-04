Tentokrát Pardubice pomohly Hradci. Skončí někdy v hokeji „žalování“?

Důležitý útočník se zkušenostmi z KHL a Švédska pyká za ostrý faul na hlavu pardubického útočníka Lukáše Sedláka ze sedmého semifinálového duelu.

Asi byste čekali, že Pardubicím po vypadnutí nebude stát za to podávat na Hudáčka podnět k disciplinární komisi, však k čemu by jim to bylo? Jenže se stalo.

„Je to neobvyklé, protože většinou když skončí série, akorát soupeře oslabíte proti někomu jinému. Na druhou stranu dokážu pochopit, že se Dynamu zákrok na nejlepšího hráče nelíbil. Pomůže to i tomu, aby si hráči uvědomili, že takové věci dělat nemají,“ říká pro iDNES.cz Viktor Ujčík, šéf komise, která rozhoduje o dodatečných trestech.

Třeba si Třinec bez šikovného a dotěrného Hudáčka (16 zápasů v play off, 9 bodů) poradí, kdo ví.

„Ale chybět nám bude, každá ruka a noha je pro nás dobrá, zvlášť ty Hudyho. Tři zápasy jsou poměrně dost, ale hráči se musejí chránit,“ pronesl kouč Zdeněk Moták před startem série.

Trest fanoušky rozdělil, mnozí nechápou, proč Pardubice – možná bez záměru – pomáhají sousednímu a nesmiřitelnému rivalovi oslabit soupeře. Chyba ale vězí jinde.

Už roky hokejoví činovníci mluví o změně fungování a profesionalizaci disciplinární komise. O zrušení systému „žalování“, a naopak o zřízení nezávislé komise, která by posuzovala všechny zákroky sama od sebe. Jenže to by ročně stálo statisíce. A extraligové kluby doteď shodu na řešení nenašly. Jen upravily poplatky – dva podněty zdarma, třetí a další se zvýšily ze tří tisíc na patnáct.

Podle ředitele extraligy Martina Loukoty platily během letošního play off patnáctitisícový poplatek Vítkovice a Pardubice, ostravskému klubu ho po uznání vrátili.

Změna by mohla přijít brzy. „Valná hromada Asociace profesionálních klubů bude projednávat založení skupiny nezávislých videoanalytiků, kteří by na základě podkladů videorozhodčích kontrolovali celé zápasy a vyhodnocovali zákroky. V případě, že by se vymkly charakteru utkání, předložili by je disciplinární komisi k projednání. Kluby by už podněty nepodávaly,“ uvedl Loukota pro iDNES.cz.

Ujčík by případnou změnu vítal, doteď se automaticky zabýval jen vyššími tresty. „Kluby by už nemusely žalovat a neprošlo by víc zákroků, nafilmované pády... Analytici by k tomu přidali popis, co si myslí. A i když by to byla pro nás všechny práce navíc, navíc ne levná, byl by to krok vpřed,“ myslí si zároveň kouč prvoligové Jihlavy.

Jako bonus lze přidat, že novinka by kluby ušetřila leckdy trapného udávání. Jen těžko se totiž dodržuje i gentlemanská dohoda klubů před sérií, že se obejdou bez podnětů, jako tomu bylo u jedné čtvrtfinálové dvojice.

„Agresivity na ledě přibývá. Snad hráči pochopí, že tím chráníme i je,“ doufá Ujčík.

Zodpovědnost by dál ležela na předsedovi disciplinární komise, který se ve zkráceném řízení radí s kolegy z „panelu“ Janem Alinčem a Vladimírem Pešinou, šéfem extraligových rozhodčích.

Ten už v letošním play off musel přiznat, že jeho „svěřenci“ v pruhovaném chybují. Hned několikrát právě v sérii Třince s Pardubicemi. Dynamu následně za veřejnou kritiku na Twitteru majitele Petra Dědka udělil Ujčík pokutu dvacet tisíc korun, šéfovi Vítkovic Aleši Pavlíkovi za nařčení sudích z korupce vyměřil penále sedmdesát tisíc korun.

V létě budou paradoxně zase oni s dalšími šéfy klubů rozhodovat o Ujčíkovi, zda bude pozici předsedy disciplinárky zastávat i dál. Od nástupu na jihlavskou střídačku totiž čelí otázkám, zda obě práce stíhá. V případě, kdy se Jihlava účastní baráže o extraligu, musel zase své pravomoce předat zástupci.

Hradecký obránce Michael Gaspar padá v souboji s třineckým útočníkem Markem Daněm.

„Moje celosezonní zkušenost je taková, že Viktor Ujčík se podklady k projednání zabývá hned, jak mu dojdou. Je online i o víkendech a pozdních večerních hodinách,“ říká Loukota.

Zavedená praxe probíhá tak, že nejpozději ve 12 hodin v den utkání klub dostane písemné rozhodnutí. Ještě předtím Ujčík informuje příslušné klubové činovníky telefonem.

„Svou budoucnost zatím neřeším, musíme dojet finále a baráž mezi Kladnem a Zlínem, pak uvidíme. Když bude zájem klubů...“ pokrčil rameny Ujčík.