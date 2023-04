Vůdce, co hudruje. Jen moc nehraje. Bude Smoleňák zase jako Dan Nekonečný?

Před play off prodloužil v Hradci smlouvu o dva roky. Nejspíš už nyní ale odhadnete, čím by se Radek Smoleňák mohl živit, až jednou schová hokejovou výstroj do garáže. Už teď je bavič. Hláškař, který bonmoty nebo jízlivou poznámkou rozproudí dění na ledě i mimo něj. Bez přehánění by se z něj mohla stát hokejová obdoba Petra Švancary, jenž po fotbalové profikariéře obráží různé společenské události, televizní besedy a reality show.