Trenérská výzva nám vyjde pokaždé, radoval se Voženílek po prvním finále

Jaký to byl zápas?

Ze začátku opatrný a a celou dobu vyrovnaný. Najednou ve třetí třetině začaly padat góly. Škoda, že jsme si nechali vzít vedení 2:0. Hradec ukázal, že má opravdu dobrý tým.

Co se s mužstvem stalo za stavu 2:0, že Hradec dokázal brzy srovnat?

Dobrá otázka. Rozhodně si k tomu budeme muset něco říct, protože tohle by se stávat nemělo. Ve středu musíme podat mnohem lepší výkon.

Na rozhodující gól vám nahrál prakticky před prázdnou bránu Marko Daňo, stačilo se trefit?

Marko má vynikající střelu a Matěj Machovský to určitě četl. Jenže Marko jen naznačil zakončení a dal mi to perfektně, tím gólmana zmrazil. Radši jsem si puk zpracoval, byla to větší jistota než střílet z první. Hned jsem mu děkoval a říkal, že to provedl skvěle.

Co se dělo na střídačce?

Vždycky zůstáváme klidní, věříme v naše schopnosti.

V čem je Hradec nepříjemný?

Oni dobře bruslí, jsou silní na kotouči a rychle otáčejí hru. To o nich všichni vědí, protože to ukazují už několikátou sezonu.

Jak moc se vám ulevilo, když rozhodčí neuznali hradeckou branku na 3:3?

Věděli jsme, že někdo zajel do Káci (brankáře Ondřeje Kacetla) a že se něco stalo. Ležel na ledě a nezvedal se. Ale nervózní jsem ani moc nebyl. Máme dva videotrenéry, kteří mají k dispozici hodně záběrů. A když nám hned hlásili, že tam bylo nedovolené bránění brankáři, byl jsem přesvědčený, že nám trenérská výzva vyjde. Pokaždé v sezoně nám to vyšlo, teď taky.

Ukazujete, že umíte zaskočit za kohokoliv, proti Spartě jste nahrazoval Tomáše Marcinka v prvním útoku, teď za Libora Hudáčka, který stojí kvůli disciplinárnímu trestu.

Dozvěděl jsem se to v pondělí z nástěnky v šatně. Marko i Andrej jsou fantastičtí hráči, ale já moc neřeším, s kým nastupuju. S nimi jsem dokončoval už poslední semifinálový zápas a já hraju tam, kde mi trenéři řeknou. Hlavně si užívám finále, hraju první v životě.

