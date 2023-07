Vítkovice čeká dril, Holaň si odpočinul v zámoří. Tým bude výborný, věří Káňa

„Sešli jsme se všichni, to je vždy pozitivum a za to jsem rád. Ještě s námi sice na ledě netrénuje Mueller, ale jinak jsme v kompletu,“ uvedl kouč Miloš Holaň, který na společné přípravě na ledě trval.

„Máme zase nové hráče, a čím dříve je dáme do kupy s mužstvem, tím to bude lepší. Jsem rád, že to tak hráči přijali.“

Sám se už nemohl dočkat. „Trenérský štáb je natěšený. Já si vyčistil hlavu, měsíc jsem byl v Americe. I z hráčů cítím, že jsou natěšení, kdy to vypukne.“

Na led šli jako první obránci, po nich útočníci.

„Střídáme led s posilovnou, máme dělené tréninky na skupiny. Je to těžká fáze začátku. Od třetího týdne pak už budeme hrát i zápasy, potom jedeme na trip do Švýcarska. Proto chceme kondici věnovat větší část těchto tréninků, následně už nebude tolik prostoru,“ vysvětloval Holaň.

Vítkovičtí hokejisté absolvovali první trénink na ledě před nadcházející sezonou.

Tréninkové dresy Vítkovic tak poprvé navlékly všechny posily (Francouz Valentin Claireaux, Kanaďan Stuart Percy, Matěj Machovský, Jan Káňa i Vojtech Zeleňák), nejen v kabině si popovídali staronový kapitán Dominik Lakatoš s lotyšským kanonýrem Robertsem Bukartsem, led v tréninkové hale si vyzkoušeli i Američané Peter Krieger a Willie Raskob.

„Je tu dost kluků, co mluví anglicky. Ještě si na to musím zvyknout, protože angličtinu nemám nějak extra dobrou,“ usmál se Jan Káňa, který se v Ostravě rozkoukává po angažmá v Olomouci. „Nějak teď budu chytat, kdo jak mluví, a pak se budu snažit mluvit i anglicky, ať se něco naučím.“

Dodal, že na tréninku se zatím spíš bruslí. „Děláme nějaká cvičení, takže nemůžu říct, jak je to náročné ve srovnání s Olomoucí. Ale určitě věřím, že tréninky budou mít velkou úroveň. Kvalita týmu bude skvělá. V minulé sezoně kluci bojovali o finále, takže ten tým bude výborný,“ zmínil Káňa.

Trenér Holaň hodlá znovu z mužstva vyždímat, co se dá. „Začínáme od nuly, ale tvrdou prací se můžeme někam vyšplhat. Odrážet se budeme od každodenního drilu.“