Příprava pod Alpami. Hokejisté Vítkovic v srpnu opět vyrazí do Švýcarska

„Loni nám tyhle zápasy hodně daly. Byla to skvělá prověrka před sezonou a především velká zkušenost do sezony. Jsme rádi, že opět můžeme do Vallée de Joux vyrazit a zahrát si s kvalitními švýcarskými celky v čele s mistrovskou Ženevou,“ uvedl sportovní ředitel vítkovického klubu Roman Šimíček.

Švýcarská klání čekají Vítkovické v polovině srpna, jejich soupeři budou Fribourg-Gottéron, HC Ajoie a Servette Ženeva. Mezinárodní konfrontaci orámují vítkovickým hokejistům dvěma přípravnými zápasy s extraligovým soupeřem. 8. srpna doma přivítají Olomouc (17.30), se stejným soupeřem si pak zahrají 24. srpna na jeho ledě (18.00).

A vzhledem k tomu, že už 1. září čeká Vítkovické úvodní zápas hokejové Ligy mistrů (doma proti německému mistrovi Red Bull Mnichov), více přípravných utkání ostravští hokejisté nestihnou.

„Předzávodní období jsme konzultovali společně s trenéry a naším společným cílem bylo samozřejmě dát dohromady takový program, který naše mužstvo před začátkem sezony co nejlépe připraví i prověří. I vzhledem k tomu, že sezona začíná vlastně o dva týdny dříve, ubylo zápasů s českými soupeři,“ vysvětloval Šimíček.

„Naopak díky tomu, že jsme opět dostali pozvánku na turnaj do Švýcarska, bude mít příprava týmu především mezinárodní parametry, což je i vzhledem k naší účasti v Lize mistrů hodně důležité.“

Aktuálně mají Vítkovičtí volno, na led vyjedou k regulérním tréninkům v kompletním složení 24. července. Ovšem ani ve volnu nezahálejí. „Dostali individuální plány a doporučení, na čem by měli ve volnu pracovat,“ zmínil kondiční kouč Tomáš Bystroň.