V listopadu nabrnkávání, v lednu jasno. Jak lídra Káňu ulovily Vítkovice

Za poslední tři sezony nastřílel 40 gólů a přidal 61 asistencí. Svého nejproduktivnějšího hokejistu však Olomouc po šesti letech neudržela, nepřiblížila se vítkovické nabídce a Jan Káňa se po třicítce rozhodl pro novou výzvu, pro první větší kontrakt kariéry.

„Poslední rok jsem cítil, že bych chtěl kariéru okysličit, a tohle byla poslední možnost změnit klub, protože už mám nějaký hokejový věk, a kdybych zůstal v Olomouci další dva roky, tak už se asi nikam dál nedostanu. Další důvod byly podmínky, i co se týče zázemí klubu, které mají Vítkovice na vysoké úrovni,“ řekl v podcastu Z voleje. „V Olomouci měli také velký zájem, trenér Tomajko mě přemlouval, ale bránit mi nebo dělat zle nechtěl. Byl jsem šťastný, jak se ke mně hlavně trenéři chovali, pořád mi dávali stejný prostor,“ ocenil.

I vylepšené podmínky nové smlouvy potvrzují, jakou proměnou prošel od odchodu z Brna, kde se jako mladý hráč podílel na zisku titulu. Z hokejového provokatéra, co se nezdráhal shodit rukavice v šarvátkách, se stal bodový lídr.

„Finanční podmínky jsou skvělé, ale také věřím, že Vítkovice budou bojovat o nejvyšší příčky, a to mě láká. Hrát o titul je velká ambice. Poslední roky končím sezonu někdy v březnu a pak se ještě měsíc dívám na hokej v televizi a závidím,“ podotýká.

V olomouckém Divadle na cucky poodkryl i průběh vyjednávání o přestupu. „V listopadu začal agent nabrnkávat týmy, pak z toho vyplynuly tři, kde je větší zájem. Což je super situace, dřív jsem byl rád za jednu nabídku. V lednu už má většinou hráč jasno,“ říká otevřeně. „Nevidím v tom problém, i když někteří lidé říkají, že je to velký problém. Bral jsem to jako poslední šanci s tímto týmem v Olomouci něco dokázat, s tou dobrou partou. Na jednu stranu je mi to líto, ale těším se na novou výzvu. Šel jsem krůček po krůčku. Byl jsem furt zraněný, pomalu mě nechtěli,“ ohlíží se za svým vývojem.

Nejvíc zářil v předchozím ročníku; po boku hvězdného centra Davida Krejčího posbíral ve 46 zápasech 41 bodů (15+26) a strhl na sebe pozornost více klubů. „Když přišel David Krejčí, měl jsem výzvu, abych mu stíhal. A tuhle sezonu jsem chtěl potvrdit, že můžu hrát na podobné úrovni i bez něj,“ dodává.

Povedlo se a teď se těší na lepší podmínky i na mezinárodní konfrontaci v Lize mistrů.