Vítkovičtí dobyli třineckou arénu, Pánik naději pro domácí nevykřesal

„Zkoušel jsem střílet mezi nohy, ale měl dobrý zákrok. I dorážku mi chytil,“ komentoval akci třinecký útočník Richard Pánik.

Vítkovičtí zvládli úvod třetí třetiny. Ve 41. minutě za stavu 2:3 Barinka dal gól, jenže sudí mu ho neuznali, neboť před tím fauloval Lakatoš. Záhy po něm šel na trestnou lavici i Mikuš a Třinečtí měli 88 vteřin dlouhou přesilovku pěti proti třem. Nevyužili ji.

3 000! Bez sedmi dnů za 87 let hokejisté Vítkovic v úterý odehráli třítisící utkání v nejvyšší domácí soutěži. Jejich domácím utkáním se Spartou Praha (1:1) odstartovala 3. ledna 1937 Celostátní hokejová liga. Její první gól vstřelil vítkovický Vilém Kubečka. Vítkovická bilance mezi československou a nyní českou elitou je 1 400 výher, 246 remíz a 1 354 porážek. Skóre mají za tu dobu 9 583:9 359.

„Ano, tam jsme měli šanci vyrovnat,“ potvrdil Pánik, že šlo o zlomový moment. „To bylo klíčové, protože Třinec má dobré přesilovky. A ještě pět na tři,“ řekl vítkovický útočník Jonáš Peterek.

Navíc když domácí už v 15. minutě díky Růžičkovi využili početní převahu pěti proti třem...

„Bohužel jsme celý zápas prohrávali a ve třetí třetině nedokázali využít dlouhou přesilovou hru pět na tři. To pravděpodobně rozhodlo,“ komentoval duel třinecký trenér Zdeněk Moták.

„Musím pochválit všechny hráče počínaje gólmanem, že odvedli výbornou práci,“ prohlásil vítkovický trenér Jiří Veber.

„Náš celkový dojem nebyl ideální,“ prohlásil Pánik. „V útoku se nám nedařilo. Hosté nás nepouštěli před branku, málo jsme stříleli a málo se tlačili před branku.“

Trenér Zdeněk Moták podotkl, že ve třetí třetině měli asi dvacet střel. „Dnes se nám to však neodráželo,“ povzdechl si. „Nemůžu říci, že by nám chybělo štěstí, na to nevěřím.“ Zatímco Vítkovice v šestém utkání v řadě bodovaly, Třinečtí potřetí za sebou prohráli.

„Naše poslední zápasy nejsou ideální. Nemyslím si, že hrajeme dobrý hokej, ale je na nás, abychom se z toho dostali,“ řekl Richard Pánik.

Už ve čtvrtek Oceláři nastoupí od 18.00 v Olomouci a 30. prosince doma od 17.00 hostí Hradec Králové.

Vítkovičtí mají volný den, jelikož původně čtvrteční duel v Pardubicích předehrávali (1:2 na nájezdy). Rok zakončí v sobotu v Českých Budějovicích.