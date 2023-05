Nestrašil táhl Oceláře nahrávkami, Daňo je elitním kanonýrem

V play off ve 22 zápasech nahrál na deset branek stejně jako jeho spoluhráč Daniel Voženílek. V základní části se o první pozici podělil s Petrem Holíkem z Komety Brno. Statistikové jim připsali 36 asistencí. Leč Nestrašil je nasbíral během 44 zápasů, Holík v 52.

„Cením si toho, ale upřímně... v minulé sezoně jsem v základní části tolik bodů neměl, ale do play off jsme šli z druhého místa a nemuseli hrát předkolo jako letos,“ připomněl Nestrašil.

V předešlém extraligovém ročníku měl v dlouhodobé části 19 nahrávek a 16 gólů, v play off šest asistencí a pět branek. „Vždycky je to něco za něco. Samozřejmě individuálně to je fajn, ale hlavně jsme tady všichni kvůli tomu, aby vyhrával tým. To je pro každého z nás důležitější, než jestli mám třicet či dvacet nahrávek,“ upozornil Nestrašil.

Je pro něj snadnější nahrávat takovým střelcům, jakými jsou Daňo a Růžička? „Oproti kterým?“ odvětil se smíchem. „Ale třeba na Marka to kolikrát nebyla nahrávka, někam jsem puk šoupnul a on se do toho opřel. Měl super fazónu. Také Hudy (Hudáček, s nímž během sezony často nastupoval v útoku) dal spoustu gólů. Kdybych je v lajně neměl, tolik nahrávek nemám. Oni si zaslouží velké uznání.“

Pokud jde o góly, Nestrašil jich nastřílel deset v základní části a šest v play off. „Jsem hráč, který se snaží přizpůsobit týmu podle toho, kde hraje, a když je v lajně potřeba někdo na černou práci, nezřeknu se jí,“ uvedl. „Chci podat co nejlepší výkon, a zda si připíšu nahrávku nebo dám gól, je mi jedno.“

A mimochodem, rekordmanem play off v počtu asistencí je od roku 2012 brněnský Tomáš Divíšek. Měl jich 20 ve dvaceti utkáních.