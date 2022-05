Hokejisté Třince oslavili mistrovský titul s fanoušky a jízdou po městě

Třinečtí minulé tituly slavili jízdou v autobuse bez střechy, který musel mít zvláštní povolení, aby mohl na silnice. Bohužel dojezdil.

„Nevadí. Stejně často zastavujeme, takže se fandům podepíšeme, pobavíme se a jedeme dál,“ usmál se Vrána.

Na příznivcích Ocelářů je vidět, jak jsou na „svůj“ tým hrdí. „My jsme naopak hrdí na ně, jak nám fandí a podporují nás celou sezonu,“ prohlásil kapitán.

Oceláři nevynechali ani provozy v Třineckých Železárnách. Útočník Marko Daňo byl poprvé u odpichu vysoké pece... „Nic podobného jsem v životě neviděl,“ zíral na hutníky. „ Je to hodně tvrdá práce. Smekám před všemi, kteří tady pracují.“Rozhodně by s nimi neměnil. „Je to asi stokrát náročnější než hrát hokej. Raději zůstanu u toho, co umím a tuhle práci nechám profesionálům,“ usmál se Daňo.

Útočník Andrej Nestrašil hrál v minulosti v Magnitogorsku, kde jsou rovněž železárny. „Tehdy ale byl covid, tak nám návštěvu nedovolili,“ uvedl Nestrašil.

Petr Vrána přiznal, že oslavy minulý týden bezprostředně po extraligovém triumfu byly náročné. „Ještě se dáváme do kupy,“ řekl.

„Celý týden byl náročný,“ přiznal Andrej Nestrašil, který navíc pendloval mezi Třincem a Prahou. „Jezdil jsem za rodinou kvůli malému, který se narodil před play off, abych ho viděl.“

Neměl obavy, aby při případné silniční kontrole neměl alkohol v krvi? „Ne. Nechci říkat, že jsem nic nevypil, ale v tom jsem zodpovědný. Jezdit pod vlivem bych si nedovolil,“ odpověděl.

„Teď už jsme ve fázi oslav, kdy se spíš soustředíme na to, abychom byli s rodinami,“ doplnil útočník Erik Hrňa, který má všechny čtyři třinecké tituly.

„Teď si to užijeme s fanoušky a pak přijde na nějakou dobu vypínák, než do toho zase vletíme,“ podotkl Vrána, který je jednou z opor zůstávajících v mužstvu.

Takže za rok by hokejisté opět mohli projíždět Třincem a slavit.

„Bylo by to krásné,“ prohlásil Petr Vrána. „Ale uvidíme, jak bude vypadat další sezona. My zase půjdeme postupně od základní části do play off. Samozřejmě, že bychom si my i fanoušci přáli dojít zase až na vrchol.“ Oslavy Oceláři zakončí v sobotu v 16.30 u Werk Arény na Hutnickém dnu.

„Tam máme na pódiu zpívat,“ nastínil Vrána. „Doufejme, že se to do té doby naučíme. To bude asi poslední akce a pak se rozprchneme po dovolených. Konečně vypneme a odpočineme si.“