Krejčí do Třince? Zkusím s ním promluvit, slibuje kapitán mistrů Vrána

Oceláři letos poprvé, co čtyřikrát uspěli ve finále extraligy, triumfovali na ledě protivníka – v Praze porazili Spartu 2:1 a sérii vyhráli 4:2.

Byly oslavy jiné?

Jiné byly v tom, že jsme se vraceli domů autobusem. Loni jsme poseděli u nás v hale v šatně, ale teď se na Spartu všichni nedostali. Nebylo tam tolik lidí a v autobuse jsme byli už jen my. Když jsme přijeli do Třince, byli jsme dost unavení.

Takže raději byste slavil doma?

Asi ano, ale bylo to výjimečné tím, že to bylo na Spartě. Obrovská krásná hala, hodně lidí, pěkný zážitek.

Vy jste dlouho končil „pouze“ druhý. Jsou pro vás nynější tři tituly o to cennější?

Je to tak, druhý jsem býval, než jsem přišel do Třince. Dvakrát s Vítkovicemi, přičemž jsme jedno finále prohráli i s Oceláři, dvakrát v KHL. Ale když se na to podívám zpětně, i finále je úspěch. Sezon, v nichž jsem byl druhý, bylo dost. Je však skvělé, když člověk má vůbec možnost bojovat o to zlato.

Co říkáte na srovnávání nynější třinecké dynastie se vsetínskou, která na konci devadesátých let minulého století získala pět titulů v řadě?

Moc bych to nesrovnával. Samozřejmě vyhrát v dnešní době třikrát po sobě je úžasné a je to něco, co se jen tak nepodaří. Není to jednoduché, protože síly se v lize vyrovnávají. Týmů, které mají výborné nebo hodně dobré hráče, je hodně. Favoritů na titul je vždy víc. Vsetín byl tehdy v podstatě nároďák. Proto mu byla schopná konkurovat jen Sparta. Teď je to jinak, začíná sezona a nikdo neví, kdo může vyhrát.

Ano, každý hovoří o vyrovnanosti extraligy, jenže vy jste v play off série s Vítkovicemi a Mladou Boleslaví vyhráli 4:0 a finále se Spartou 4:2.

Jednotlivé zápasy ale byly vyrovnané. Vždyť třeba s Boleslaví jsme jedno utkání urvali až na nájezdy. Nebylo to tak, že bychom někoho přejeli čtyřikrát jasně pět nula. To, že jsme měli štěstí a dvě série zvládli na čtyři zápasy, bylo možná dobře, protože jsme ušetřili síly. Možná je to i tím, že máme zkušenosti a hráli jsme proti soupeřům, kteří jich tolik nemají.

Třinečtí hokejisté absolvovali jízdu s mistrovským pohárem.

Bude těžké v příští sezoně na nynější tři tituly navázat?

Uvidíme. Bude hodně změn. Všichni víme, že přijde nový trenér, nějací hráči, hodně kluků odejde. Bude to jiné a nová zkušenost. Věřím, že i když tu nebude Venca (trenér Varaďa), budeme se snažit udržet standard, na který jsme zvyklí. Mít nasazení v tréninku i ve hře, abychom zase měli výsledky.

Vaše mužstvo převezme trenér Zdeněk Moták s asistentem Vladimírem Országhem. Vymění se někteří hokejisté. Jak důležitá bude vaše role kapitána?

Těch starých zkušených hráčů je tady hodně. Nové to bude pro nás všechny. Vždy je třeba komunikace, aby si tým sedl, zaběhl se v kolejích, které si nový trenér bude přát. Aby příchozí kluci mezi nás zapadli, abychom hráli a bojovali jeden za druhého.

Je jasné, že každý chce vyhrávat, ale přece jen – po úspěších z minulých let neopadne motivace třineckých hokejistů?

Nevěřím, že by se někdo uspokojil, že by netoužil znovu uspět. A kluci, kteří přijdou, budou mít třeba možnost vyhrát ligu poprvé. I pro mladé kluky je to zajímavé, mít kariéru nastartovanou ve dvaadvaceti tím, že vyhrajou pohár... To je něco neuvěřitelného. Věřím, že motivace u kluků bude. Bude to těžké, bude to něco nového, ale v našem týmu všichni pracují tak, abychom byli úspěšní.

Bez toho by zřejmě ani nikdo nemohl být ve vaší šatně...

Tam by nevydržel nikdo, kdo by nepodával adekvátní výkony, kdo by do týmu nesedl charakterově a nedělal to, co se po něm chce.

Finále ve Werk Aréně navštívil i váš kamarád David Krejčí, který minulou sezonu táhl Olomouc. Objevily se zprávy, že byste si chtěli spolu zahrát. Co v příští sezoně v Třinci?

David zvažuje, jestli ukončí kariéru, anebo bude pokračovat. Netuším, jak se rozhodne. Nevím, jestli má chuť dále hrát. U něho hodně rozhoduje rodina, jelikož má ženu Američanku. Pokud zůstane na ledě, tak u něj v jeho věku bude na předním místě rodina. Nevím, netuším. Řekli jsme si, že si po sezoně dáme pivo a pokecáme. Musím něco zkusit, nebudu sedět a mlčet. Ale bude to na něm. Věřím, že se rozhodne pro to správné řešení.

Takže Oceláři by v příští sezoně mohli mít útok David Krejčí, Petr Vrána, Martin Růžička?

Všechno se může stát. Bylo by úžasné si s ním zahrát. My jsme to plánovali, ale když se David vracel z NHL, měl jsem smlouvu tady v Třinci a nechtěl jsem odcházet od rozdělané práce.

Máte tři tituly, leč v Lize mistrů jste jen jednou došli do semifinále. Nepomýšlíte na nějaký velký výsledek i v ní?

Uspět i v Lize mistrů by bylo skvělé, ale není to jednoduché, protože začíná v létě. Každý má jinou přípravu, jinak dlouhou sezonu. Přijdou noví hráči, spousta věcí si musí sednout. Rozhodně uděláme všechno pro to, abychom se dostali co nejdále.