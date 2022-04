TŘInecký triumf. Na zlatý hattrick extraliga čekala přes 20 let

Předváděli svůj typický zodpovědný hokej s minimem kiksů. Téměř bezchybně zachytal Marek Mazanec, jenž dostal výjimečně přednost před Ondřejem Kacetlem. „Měl jsem stresy, abych to klukům nepokazil,“ přiznal Mazanec už s kšiltem pro mistra.

Třinec dokázal něco výjimečného. Třikrát po sobě získal Masarykův pohár a stal se mistrem české nejvyšší soutěže. Stvořil dynastii, která připomněla časy, kdy extralize vládl Vsetín. Pouze valašský klub – dávno před dvaceti lety – prokazoval takovou dominanci (tituly v letech 1995, 96, 97, 98, 99 a 2001).

Co víc, pokud bychom se pustili do srovnávání, třinecký úspěch lze v lecčems považovat za uznáníhodnější. „Tehdy se nejlepší hráči koncentrovali do dvou klubů,“ souhlasí bývalý útočník a čtyřnásobný mistr Michal Broš.

„Vzpomínám na můj poslední titul se Vsetínem, v roce 1999 jsme porazili Spartu v semifinále na tři vítězství až v pátém duelu. Byl to náš jasně největší soupeř. A se vším respektem i pokorou myslím, že i jediný. Ostatní by proti nám šli jako outsideři, byli jsme jednoznačně odskočení.“

Dnešní realita je podle něj jiná, na titul může pomýšlet víc klubů, úroveň se srovnala.

Manažeři českých klubů navíc horko těžko přemlouvají perspektivní hráče, aby na tuzemských kluzištích zůstali. Ti se raději řídí pravidlem „co nejdřív z Česka zmizet“.

Slezskému klubu se roky dařilo držet jádro pospolu. Martin Růžička, Petr Vrána, Erik Hrňa, bratři Kovařčíkové, Tomáš Marcinko, Milan Doudera, Aron Chmielewski, David Musil nebo Vladimír Dravecký. Ti všichni si letos pověsili na krk třetí zlato.

I díky ekonomické síle se Třinci pravidelně daří přivádět kvalitní posily: Andreje Nestrašila či Tomáše Kundrátka, dříve Matěje Stránského, Martina Gernáta nebo Ethena Wereka. Ale pouze na finance by se to zjednodušovat nemělo. Třinec nastavil jasnou a dlouhodobou koncepci, sportovní manažer Jan Peterek prozíravě přivedl kouče Václava Varaďu a dal mu relativně volnou ruku.

Varaďa přetvořil tým k obrazu svému a na východě republiky mu každý uvěřil.

Pomáhá i spolupráce s prvoligovou farmou z Frýdku-Místku.

„Třinec má nejstabilnější výkonnost. I když spousta kritiků říká, že nehrají hezky, je to účelné. Mají to zvládnuté parádně,“ uznává Jan Tomajko.

I on byl součástí vsetínské éry a stejně jako Broš získal titul se Spartou. Dnes řídí Olomouc.

„Vidím to úplně přesně, jak do toho Třinec v minulosti bušil, rozhazoval, a nic z toho,“ vykládá Broš. „Pak změnili strategii. Zapracovali Ondru s Michalem Kovařčíkovými a další mladé a od té doby fungují. Všechny to baví a jsou ochotní pro úspěch udělat maximum. Mají správné hráče.“

Charakterní i kvalitní.

Řekli byste při pohledu na soupisku, že Sparta má nabitější kádr? Že disponuje většími jmény a ofenzivními hvězdami? To všechno se při konfrontaci s naučenými Třineckými ruší! „Výborně brání, ale umějí dát i gól. A jak jsem vždycky tvrdil, základ je gólman,“ říká Tomajko s odkazem na dvojici Ondřej Kacetl – Marek Mazanec.

„I Třinec má hvězdné hráče, kteří umějí z minima vytěžit maximum. Sparta si naběhla na jejich zodpovědnou defenzivní hru, otevírala více okének a podívejte se na bekhendové přihrávky Martina Růžičky. Geniální! Takových hráčů moc není,“ tvrdí Broš.

I Sparta takové hráče má, ale bohužel pro ni ve finále mnozí z tahounů mlčeli. Bez gólu se po šesti zápasech rozloučili Erik Thorell, Filip Chlapík i Adam Polášek, Roman Horák dal jeden.

To na Třinec nemohlo stačit.

„Vyhrát třetí titul je úžasná věc. A jak se hokej mění, tak i čím dál těžší,“ poví Libor Zábranský, jehož Kometa po dvou titulech v řadě došla při honbě za třetím zlatem do semifinále (2019).

„Za mě je třinecká dynastie neuvěřitelná, klobouk dolů, byť bych samozřejmě chtěl, aby vyhrála Sparta,“ řekne Broš.

Co však s Oceláři dál, nedošli na konec? Čekají je nemalé změny. Luxusní sedmiletý kontrakt nedodrží kouč Varaďa a nahradit ho má dosud olomoucký kouč Zdeněk Moták. Asistent Marek Zadina míří do Pardubic spolu s bekem Davidem Musilem, do Brna má odejít Tomáš Kundrátek a po zahraničí pokukují Kovařčíkové.

„Bude to jiné. Neříkám, jestli lepší, nebo horší. A nemyslím, že bychom se měli bavit o konci ambic na titul,“ myslí si Broš.