Bylo to v pořádku, oddechl si třinecký Jobánek po extraligové premiéře

„Je jen dobře, že je tady další kluk z Přerova, ale nevěděl jsem o něm,“ přiznal Zaťovič. „Měl jsem jiného soupeře - Tomáše Kundrátka, toho jsem si všímal více.“

Ostatně když Zaťovič dal první gól Brna, Kundrátek vzteky sekl hokejkou do branky, načež ho sudí vyloučil za nesportovní chování. „Když se rozčiluje, je to jen dobře, to potřebujeme,“ usmál se Zaťovič.

Jobánek připomněl, že do osmé třídy hrával s bratrancem Tomáše Kundrátka. „A k Tomášovi jsme vzhlíželi, v Přerově to byla největší kometa. A tou je samozřejmě i Martin Zaťovič.“

Jak ho Kundrátek přivítal? „Normálně jako všechny ostatní. Hlavně mi řekl, abych se z toho nepo... Bylo to v pořádku,“ odpověděl Jonáš Jobánek. „Tomáš je v pohodě.“

Jobánek hrál centra v útoku s Vladimírem Draveckým a Ondřejem Šedivým. A chodil na buly. „Centra hraju od osmé třídy. Vhazování není pro mě problém, snad jsem jich moc neprohrál,“ usmál se.

Jonáš Jobánek naskočil do hry spolu s Pavlem Matějem a Michalem Ramikem, tři juniorští útočníci zaskočili za marody, jelikož Ocelářům chybělo sedm hráčů základního kádru.

Zatím není jasné, zda budou v sestavě i v úterý, kdy Oceláři hrají v Hradci Králové.