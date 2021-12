Matějův nezapomenutelný extraligový debut. V nájezdech zařídil výhru Třince

„V sobotu jsem už neměl jak se do Třince dostat, a tak mě ráno vezl otec autem,“ usmál se po své nedělní extraligové premiéře. „Bylo to náročné, ale byl to krásný opožděný dárek k Vánocům.“

Matěj jako jediný z Ocelářů v penaltovém rozstřelu proměnil nájezd, a hned dvakrát, čímž rozhodl o výhře domácích 3:2.

Jaké to bylo?

Bylo to těžké, ale užil jsem si zápas parádně. Tohle se nestane každý den. A i když byl v hledišti jen omezený počet diváků, proti juniorce to bylo i tak zlaté.

Byl jste při nájezdech nervózní?

Ani ne, neměl jsem co ztratit, jen jsem mohl překvapit. Tak jsem se toho chopil a šel na to.

Na nájezdy vás poslal trenér Václav Varaďa. Jste na ně specialista?

Moc je v juniorce nedávám, takže nevím, proč se pan trenér tak rozhodl. Ten první jsem jel tak, jak ho jezdím furt (poslal puk po ledě pod gólmanem - pozn.). U druhého jsem chtěl vystřelit a když brankář vyjel, tak jsem puk poslal k levé tyči.

Jonáš Jobánek, druhý z juniorů, který nastoupil v extralize poprvé: Pavel umí nájezdy dobře. Minulou sezonu jsme je jezdili a všechny proměňoval.

Pavle, bylo důležité i to, že vás brněnský brankář Sedláček neznal?

Určitě mě neznal. (směje se)

Jaká byla reakce spoluhráčů?

Jo... všichni mi gratulovali, měli radost. Je to super.

Takže teď už budete mít v třinecké sestavě místo jisté.

(Směje se). Tak to je otázka na pana trenéra.

Pomohly vám i dva letošní starty v Lize mistrů?

Určitě, už jsem tady nějaké zkušenosti měl. Věděl jsem, jak to funguje, nebyl jsem tolik nervózní.

Ze tří juniorů, kteří jste do utkání zasáhli, jste měl jako jediný na zádech jmenovku. Jak to?

Když jsem tady byl na té Lize mistrů, tak se mě kustodi ptali, jaké bych chtěl do extraligy číslo. Tak už to asi měli připravené.