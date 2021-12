Musíme se stydět, spíme! soptil brankář Litvínova. Fanoušci se obuli do vedení

Po reprezentační přestávce Verva ještě nevyhrála. „Je to na hanbu, katastrofa. Co předvádíme v posledních zápasech, za to se musíme fakt stydět,“ lamentoval slovenský gólman. „Do obrany nehrajeme, v útoku vystřelíme čtyřicet puků na bránu, z toho třicet letí do břicha a deset na betony… Nikdo se do branky netlačí. Žádné přesilovky si neumíme vynutit, žádné přečíslení. Nevím, z čeho chceme dávat góly a vyhrávat zápasy.“

Svoji nespokojenost dala po utkání i část fanoušků z kotle skandováním Hynek ven! Žádají tím hlavu generálního ředitele klubu. Mužstvo zatím neprobudil ani legendární kouč Vladimír Růžička, nástupce odvolaného jmenovce Országha.

„Prohráváme osobní souboje, od mantinelu nám hráči vyjíždějí k bráně. V obranném pásmu jsme všichni všude, pořád si chceme pomáhat, soupeř pak puk prohodí a dostane se do šance,“ vyčítá trenér Růžička. „A to nám ještě chytá fantasticky Godla.“

Ani ofenziva momentálně není chloubou Vervy, kdysi vyhlášené útočné bašty. „V koncovce se nám poslední dobou vůbec nedaří, dáváme málo gólů, za poslední čtyři utkání jen čtyři. Přitom produktivita rozhoduje,“ vadí Růžičkovi mizerná útočná produkce. „Musíme to zlomit bojovností.“

Pardubice zdeptaly své hostitele už v úvodní třetině, rozhodly dva góly slepené do 21 vteřin v podání Koláře a Camary. „Na Litvínovu pak bylo vidět, jak hodně ho to dalo dolů. Ztratil šmrnc a drajv z úvodu zápasu,“ pozoroval pardubický kapitán Jakub Nakládal.

Ostatně na slepené góly proti Vervě je letos Dynamo specialistou. V prvním utkání jich v rozmezí šesti minut nasázelo pět, ve druhém zase skórovalo třikrát za dvě minuty.

„Oproti nám hrají jinou ligu, není to náhoda,“ poklonil se třetímu týmu tabulky litvínovský brankář Godla. „Kdyby chtěli, dají gólů víc, hráli proti nám v suchém triku. Asi se málo snažíme. Hráli proti nám jednoduše, chodili do přečíslení, vynutili si fauly, v přesilovkách byli nebezpeční. A my s tím nic neudělali.“

Slávu si domácí klub užil pouze před úvodním buly, na ledě rozvinul černožlutý koberec a gratuloval svému kapitánovi Viktoru Hüblovi k dalšímu z řady rekordů. Stal se hráčem s nejvyšším počtem odehraných zápasů v elitní soutěži. Po úterku jich má litvínovský železný muž už 1 253.

Na velkoplošné obrazovce běžel medailonek s blahopřejnými proslovy, překonaný Petr Kadlec legendě vzkázal: „Tak prej jsi mi ukradl můj rekord? Můj rekord! Gratuluju, jsi borec!“

Splínu však ani Hübl nedokázal zabránit. Litvínov se po další porážce zřítil na 13. místo tabulky, tedy na první nepostupovou pozici do vyřazovací fáze.

„Pořád máme blíž k první pětce než k příčkám, kde se bojuje o záchranu, takže se snažíme být stále pozitivní a koukat dopředu. Musíme tu špatnou sérii zlomit škaredým vítězstvím nebo gólem,“ zavelel Godla. „Musíme víc bojovat, víc chtít, víc bruslit. Chybí nám toho dost. Trenér Růžička zkouší různé varianty, která nám bude vyhovovat, zatím ale všichni spíme. Je to špatné.“