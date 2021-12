Nezvládáme urputné zápasy, štve litvínovského Hrbase

„Urputné zápasy prostě musíme vyhrávat, ty těsné o jednom gólu, bohužel se nám to zase nepodařilo. Zbytečně jsme ztratili body,“ litoval obránce Marek Hrbas po krachu 2:3 v prodloužení.

Stejně jako předtím v Třinci, i tentokrát Litvínov vedl, ale nebylo mu to nic platné. „S Kladnem to bylo ještě horší než v Třinci,“ mínil Hrbas. „Jsme zklamaní.“

Aby ne, když si Verva dramatizuje hon na předkolo play off. Je dvanáctá, což je hraniční pozice pro vyřazovací boje, pouze o tři body před Karlovými Vary. Má však zápas k dobru. „Do střetnutí jsme vstoupili katastrofálně, měli jsme hroznou 1. třetinu a můžeme děkovat jen našemu brankáři, že to skončilo 0:0. Nasazení bylo špatné a odrazilo se to do celého utkání,“ lamentoval litvínovský trenér Vladimír Růžička.

Nástupce odvolaného jmenovce Országha má bilanci 11 zápasů, čtyři výhry a sedm proher. Mužstvo si chválí za nasazení i kvalitu v tréninku, ale vidí, že do zápasů se to přenést zatím nedaří. A stále jsou bolestí chemiků přesilové hry.

„Díky nim jsme ve druhé třetině malinko ožili, ale pořád je nehrajeme dobře. Stále si je sami komplikujeme, prohazujeme zbytečně puk, nevychází nám to. Není to dobré,“ vyčítá trenér dvojnásobných mistrů světa, který do Litvínova nastoupil v půlce listopadu.

Výkony jsou zatím podobné jako předtím, plné výkyvů. Vždyť i Hrbas uznal: „Zbytečně jsme bláznili během některých střídání, díky tomu pak mělo Kladno šance.“

Litvínov vs. Pardubice Online reportáž v úterý od 17:30

A na jeho straně i legendární Jaromír Jágr, který pomohl k výhře svých Rytířů gólem a asistencí. „Netušili jsme, jestli nastoupí. Když jsme viděli soupisku, bylo nám jasné, že si na něj musíte dávat pozor. Je silný u mantinelu, umí hrát do těla, má dlouhou hokejku a dlouhé ruce. Člověk se s ním nesmí přetahovat, musí na něj jít chytře,“ vykresluje Hrbas, jak na Jágra.

V úterý to potřeba nebude, na Hlinkův stadion dorazí třetí Pardubice, start je v 17:30 hodin.