V bráně mi skončilo vše, na co jsem sáhl, zářil Hladonik po hattricku

„Je to parádní pocit, dal jsem vlastně první hattrick v kariéře,“ radoval se pro klubový web 22letý centr a o chvíli později už ukazoval kotouč, který si po duelu prostě musel uschovat k sobě.

„Hlavně jsem moc rád, že jsme vyhráli. I když jsme si zápas zkomplikovali, tři body máme, což je pro nás teď to hlavní,“ dodával jedním dechem a narážel tím na třetí třetinu, která se jeho týmu zrovna nepovedla.

Domácí se po skvělé první části a třech rozdílných Hladonikových zásazích ujali v 15. minutě jasného vedení 3:0. První trefu si drobný útočník připsal přesně v čase 8:00, když v mezikruží dostal přihrávku do druhé vlny a prostřelil Bowa mezi betony.

Kanadský gólman odpaloval puk ze sítě znovu krátce po startu čtrnácté minuty. Hladonik pro změnu pálil z prostoru u pravého mantinelu a umístil kotouč precizně křížem ke vzdálenější tyči.

A že se i s postavou o výšce 176 centimetrů a váze 78 kilogramů dá uplatnit důrazná hra na brankovišti, ukázal třinecký rodák ke konci 15. minuty. V momentě, kdy na výsledkové tabuli svítil čas 5:16 do konce prvního dějství, dotlačil s velkým úsilím puk do sítě potřetí.

„Kluci mi na střídačce říkali, že bych mohl dát hattrick, ale moc jsem na to nemyslel. Každý z nás, kdo to hraje, zažil, že někdy to vyjde tak, že na co sáhne, to skončí v bráně. Mně se to podařilo dneska,“ komentoval to suše Hladonik.

Vychoval ho Třinec. Prošel si i mládežnickými reprezentačními kategoriemi a když poprvé před pěti lety nakukoval do seniorského hokeje, pravidelně pendloval mezi kabinou Ocelářů a farmářského Frýdku-Místku. Což se mu nevyhnulo ani v dalších sezonách.

Opakované přebíhání z jednoho místa do druhého přerušilo angažmá v kanadské QMJHL, kde strávil jeden celý ročník, a pak se opět vrátil na obvyklou, přibližně 30 kilometrů dlouhou, trasu. V Chance lize se, na rozdíl od extraligy, při větším prostoru na ledě vždy rozstřílel a v loňské sezoně nakonec přestoupil do řad Karlových Varů.

Až na západě Čech zapisoval první extraligové góly. Momentálně jich má v klubu čtrnáct – hezky rozložených po sedmi kouscích do obou sezon. V rozjetém ročníku naskočil do 31 zápasů, z nichž bodoval jen v deseti. V týmu nijak nevyčnívá, v průměru odehraje necelých 15 minut za zápas. Nikdy v extraligovém duelu nedal více jak jeden gól.

Až dosud. Teď se na jedno utkání stal hvězdou, čtyřbrankový výčet z předchozích třiceti soubojů rozšířil o tři branky v rozmezí šesti minut a 44 sekund. A svůj celek přiblížil k bodům důležitým pro boj o play off.

„Střelecky jsem se letos trošku trápil, takže mi to snad pomůže a budu v tom pokračovat, nějaký gól snad ještě dám,“ uvedl po přece jen dramatickém souboji s Kladnem.

Vary sice ještě ve 45. minutě vedly o tři branky, kdy Jakub Flek upravil po pěkné individuální akci na 5:2. Jenže Rytíři zabojovali a za čtyři minuty už domácí vedli rozdílem jediného úspěšného zásahu. Až svým 100. extraligovým gólem rozhodl Tomáš Rachůnek, který kotouč poslal do prázdné branky.

„To nás uklidnilo. Bohudík, že jsme to zvládli,“ ulevil si Hladonik.

Díky pomoci Pardubic, které jasně přejely Litvínov 5:1, se navíc Karlovy Vary dostaly na klíčovou dvanáctou příčku, která zajišťuje místo ve vyřazovacích bojích.

„Tabulku samozřejmě sledujeme a je to pro nás impuls. Chceme se ale dívat hlavně na sebe... Nesmíme moc řešit, jak hrají ostatní. Tento zápas jsme museli urvat za tři body a jsme šťastní, že se nám to povedlo. Teď pojedeme do Zlína hrát o další body,“ doplnil Hladonik.