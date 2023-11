Zlatá hokejka i dres pro Plekance. Kladno se dojemně loučilo s legendou

„On je legenda českého hokeje. Byla čest ho poznat a zahrát si s ním. Můžu mu jen popřát, ať se mu daří v důchodu a ať si užívá rodinu,“ vzkázal kladenský útočník Michael Frolík.

Právě rodina Plekance do hokejového důchodu doprovodila. Na červený koberec na ledě napochodoval kolem ohňů nejdříve hlavní aktér slavnostního ceremoniálu ve slušivém světlém saku. Za ním manželka, bývalá tenistka Lucie Plekanec Šafářová s jejich malými dětmi, Leontýnkou a Oliverem v trikotu Kladna.

Rozlučka Tomáše Plekance. S manželkou Lucií Plekanec Šafářovou a dětmi sledují kostku.

Na kostce běžely záběry z kariéry penzionovaného útočníka, kterého zbožňovali nejen v Kladně, ale především v Montrealu v NHL. Videovzkazy mu poslali bývalí spoluhráči jako Max Pacioretty nebo třeba Brendan Gallagher. „Chybí mi tvůj úsměv v šatně, naučil jsem se od tebe fakt hodně, i hrát karty. Scházíš nám tady,“ hlásil druhý jmenovaný z kabiny Canadiens.

Zámořští hráči unisono děkovali, jak jim v kariéře pomohl, jak si je vzal pod křídla. „V létě si zahrajeme tenis!“ vybídl ho Artturi Lehkonen.

Rozlučka Tomáše Plekance. Na kostce běžely vzkazy bývalých spoluhráčů.

Zpod stropu promluvil i svazový šéf a bývalý trenér Alois Hadamczik, který Plekance povolával do národního týmu. „Poznal jsem tě jako výborného hokejistu a skvělého člověka,“ prohlásil o majiteli tří medailí z mistrovství světa, který se stal i juniorským světovým šampionem.

Jednačtyřicetiletý Plekanec uťal kariéru kvůli zdravotním potížím nečekaně před třemi týdny, pak se zúčastnil turnaje Karjala jako nový asistent trenéra české reprezentace Radima Rulíka, teď zamával fanouškům v rodném městě.

Kladenští fanoušci vzdali hold Tomáši Plekancovi, který se loučil s kariérou.

Ředitel extraligy Martin Loukota mu věnoval křišťálový puk s číslovkou 313, tedy s počtem zápasů v české nejvyšší soutěži. Momentálně nehrající majitel Rytířů Jaromír Jágru daroval Plekancovi zlatý kladenský dres a obraz s jeho podobiznou. V rohu stál podpis autora: Vrána. „Zajišťoval ho Jaromír Jágr osobně,“ prozradil tiskový mluvčí klubu Jaroslav Keimar.

Jaromír Jágr předává loučícímu se Tomášovi Plekancovi zlatý dres.

A zlaté Plekancovy ruce pak svíraly zlatou hokejku, kterou mu za mužstvo předal kladenský kapitán Radek Smoleňák. „Ve skutečnosti je hokejka mosazná a hodně těžká. V měřítku 1:1 je přesnou kopií včetně záhybů. Čistá práce pana Minaříka, uměleckého kováře a podkováře z Kamenných Žehrovic,“ prozradil mluvčí.

Frolík tvrdil: „Zlatá hokejka se dělá i v NHL, okopírovali jsme to od nich a složili se. Je to krásná památka a dárek, který si může někde vystavit a vzpomínat.“

Kapitán kladenského týmu Radek Smoleňák předává loučícímu se Tomášovi Plekancovi zlatou hokejku.

Pak už Plekanec jen vhodil čestné buly a naposledy pokynul příznivcům, jichž se sešly bezmála čtyři tisícovky. „Ne úplně vždy se snoubí hokejovost s nějakou lidskostí. U Tomáše hraje roli element, že je dobrý člověk. To mrzí dvojnásob, když takový hráč skončí,“ povídal kladenský trenér Otakar Vejvoda mladší. „Ještě mohl hrát na vynikající úrovni. Minulou sezonu byl na špičce bodování ve čtyřiceti letech.“

Letos se svojí čtrnáctkou na dresu zvládl jen devět zápasů, v nich jeden gól a tři asistence. Než ho zradilo zdraví. Kvůli tomu už stál na ledě jen v teniskách.

Klub mu věnoval i přestávkové soutěže, fanoušci děkovné transparenty a skandování. Na kostce běžela repríza jeho medailonku a zajímavosti z hokejové dráhy. Jen vítězná tečka nepřišla, Kladno dostalo v poslední minutě dva góly a ruplo 2:4.

Zajímavosti o loučícím se Tomáši Plekancovi na kostc v Kladně

„Problesklo mi v závěru hlavou, když jsme měli přesilovku, že by bylo hezké vyhrát, aby se Pleky rozloučil i s diváky,“ přiznal Vejvoda.

Plekanec se od áčka momentálně odtrhne úplně. „Bavili jsme se o tom zrovna dneska, jestli by se nezapojil do realizačního týmu, ale zatím to nevypadá… A že by pomáhal mládeži? On měl dnes trochu jiné starosti.“

Rozlučka hokejové legendy Tomáše Plekance, bývalého hráče Kladna

Rozlučku s velkou kariérou, která se povedla. Kapitán Smoleňák ji shrnul: „Byla přesně taková, jakou si zaslouží.“ Velkolepá, dojemná, krásná.