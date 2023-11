Měl jsem najetý kilometry. Plekanec poprvé blíže o bolestech i reprezentaci

Je to šest týdnů, co naposledy nastoupil v extralize. Tři týdny, co oznámil konec báječné kariéry. A necelý týden, co se jako asistent trenéra vrátil ze srazu hokejové reprezentace.

Teď o nové trenérské výzvě vypráví. Poprvé blíže probírá i okolnosti náhlého odchodu do sportovní penze. Za okny se zešeří, Plekanec si uvnitř restaurace objedná neperlivou vodu.

Moment, změna. Možná raději čaj s ginkgo bilobou. A proč ne pivo? Životosprávu už řešit nemusí. Chlapík s tisícovkou odsloužených bitev v NHL se usměje, zavrtí hlavou: „Na něj je zima.“