Předkolo si chceme uhrát sami, říká zlínský střelec Fořt

Z pátečního vítězného utkání proti Chomutovu odstoupil v jeho průběhu a nedělní duel hokejistů Zlína v Mladé Boleslavi sledoval nuceně v televizi. Včera už však nejlepší střelec Beranů Tomáš Fořt vyjel znovu na led.

„Testoval jsem, jak se budu cítit. Na ranním rozbruslení před zápasem to zkusím naplno a pak se uvidí, jestli nastoupím,“ řekl před dnešním derby v Olomouci, kde si může Zlín zajistit kýžený postup do předkola.

Stačil by vám i bod z Mladé Boleslavi. Jak moc vás mrzí, že to nevyšlo?

Mohli jsme mít klid. Ale zase musíme být pokorní a rádi, že máme tolik bodů. A že je jen na nás, jestli si předkolo uhrajeme, nebo ne. Kdybychom byli v jiné pozici, třeba jako Litvínov, tak bychom to měli těžší.

Byl jste u televizního přenosu nervózní?

Byl. Kluci hráli dobře, bojovali. Oni zase říkali, že je Mladá Boleslav do ničeho nepustila, že hrála výborně. Podle televize se mi to hodnotí blbě. Některé věci vypadají jinak v televizi než z ledu. Třeba vám odskočí puk a na obrazovce to není ani vidět a vy pak kvůli tomu ztratíte rychlost.

Před jedenáctým Litvínovem máte náskok šesti bodů. Dává vám to do finiše základní části klid?

Zase máme horší vzájemné zápasy. Když Litvínov zvládne poslední dva zápasy a my ne, tak je tam on a my ne. Nemůžeme spoléhat, že dvakrát nezvítězí. Chceme si předkolo uhrát sami.

Co říkáte na los? V posledních dvou kolech vás čekají dvě derby – v úterý v Olomouci, v pátek doma proti Brnu.

Bude to hodně těžké. Abych byl upřímný, tak si nepamatuji, kdy jsem v Olomouci vyhrál. Možná loni v předkole druhý zápas, ale pak jsme stejně vypadli. V Olomouci jsou to vždycky hrozně ubojované zápasy. Je to o jednom dvou gólech. Kometa je zase mančaft, který začne hrát před play off, jak potřebuje, aby došli k titulu. Brno je teď podle mě jedním z nejlepších týmů v extralize.

Olomouc se vyšvihla na šesté místo a hraje o přímý postup do čtvrtfinále. Překvapuje vás to?

Ani ne. Hrál jsem tam, mančaft a kluky znám. Jsou hrozně poctiví a to se v dnešním hokeji hodně vyplácí. Když je mančaft poctivý, hraje, jak má, a nikdo nic nepodcení, tak to vždycky přinese úspěch. Olomouc je toho jasným důkazem.

Osobně se vám proti nim hraje také špatně?

Kdokoliv hraje poctivě, tak je hrozně nepříjemný. Nic nevypustí, pořád jezdíte do plných. Ale věřím, že tam vyhrajeme.

Po zápase v Mladé Boleslavi řekl trenér Svoboda, že tým má při absencích klíčových hráčů už méně sil. Máte stejný pocit?

Třeba před týdnem v Pardubicích nám nohy nejezdily. Ale zase doma proti Chomutovu nemůžu říct, že by to bylo špatné. Než jsem odstoupil, cítil jsem se v pohodě a nebyl jsem unavený. Teď jsem zase nebyl dva dny na ledě, takže nevím, jakou budu mít formu.

Před dvěma týdny vypadli nejproduktivnější hráč mužstva Ondráček a kapitán Žižka, teď vy jako nejlepší střelec. Frustruje vás to?

Máme s Onderem (Ondráček) hodně bodů, ale dostáváme hodně prostoru ve hře a to jde ruku v ruce. Věřím, že každý je nahraditelný, když nepočítáme pana Jordána a Jánka jako maséra. (úsměv) Mančaft je tady hodně vyrovnaný. Kdokoliv půjde hrát ze čtvrté lajny do první, tak tam nepůjde poznat žádný rozdíl.

Důkazem budiž Jan Dufek, který přišel z prvoligové Poruby, že?

Mě spíše překvapilo, že jsem ho neznal. Hraje výborně, je velice šikovný, věří si.

Zjišťoval jste u Ondráčka, kdy byste mohli dát dohromady zase útok s Pavlem Kubišem?

Nevím. Ondera to asi bolí. Říkal, že musí ještě podstoupit nějaké léčení. Ale když ho vidím na ledě, tak je to asi trochu lepší, protože teď už aspoň střílel.