Play out si nepřipouštíme, odmítá neúspěch zlínský Honejsek

„Byla by to pro nás malá tragédie, kdybychom se za předkolem honili dvaapadesát kol zbytečně. Ale nepřipouštíme si to. Musíme nechat na ledě všechno, aby šlo vidět, že jsme pro to udělali maximum,“ říká zlínský útočník Antonín Honejsek před rozhodující bitvou, která vzplane v 18 hodin před vyprodaným hledištěm.

Zápas se dá nazvat předkolem předkola. Souhlasíte?

Mysleli jsme si, že to zvládneme dříve. Je to nejdůležitější zápas sezony. Ale když jsme deset kol před koncem ztráceli na Litvínov šest bodů, tak jsme si říkali, že každý zápas je důležitý. Takže v play off módu jsme nějaký pátek. Pro nás se nic nemění.

Jak moc mrzí, že první dva pokusy vám nevyšly?

Všichni jsme doufali, že by se to mohlo povést. Lépe by se nám dýchalo, regenerovalo, odpočívalo. Ale potom, co jsme jednu dobu ztráceli šest bodů na Litvínov, tak je pozice pořád dobrá. A klobouk dolů před týmem, jak zvládl poslední čtvrtinu.

Jste nervózní před kritickým duelem, nebo se těšíte?

Těším se. Mám rád tyhle vyhrocené zápasy. Vždycky mě bavily, už když to bylo v mládežnických kategoriích. Mám rád, když je plný stadion stejně jako ostatní kluci. Máme zprávy, že přijde hodně lidí. Doufám, že nás poženou. Bude to důležité.

Navíc přijede Kometa, která fanoušky táhne.

Myslím, že to bude dobrý zápas. Přijde hodně Komeťáků. Brno si posledními výkony zajistilo pátou pozici. Víme, že mají hodně výher v řadě. Nečeká nás nic jednoduchého. Ale nechceme se spoléhat na to, že Litvínov neuhraje tři body, nebo že Sparta prohraje. Chceme si to uhrát sami.

Čekáte, že Kometa nastoupí v plné síle?

Myslím, že ano. Přece jen pauza po základní části, než začne čtvrtfinále, je dlouhá. Měli by skoro dva týdny volno bez zápasů. Počítáme, že přijedou všichni a že si to rozdáme v plných sestavách. Věřím, že za nás bude hrát už Jirka Ondráček.

V Olomouci nastoupil po krátké zdravotní pauze Tomáš Fořt. Je to pro váz vzpruha, že se vrací klíčoví hráči?

Měli v sezoně hodně bodů. Hráli dobře, takže je teď potřebujeme. V posledních zápasech nám síly ubývaly a oni jsou třeba trochu odpočatější. To by nám také mohlo pomoct.

Po reprezentační pauze jste soupeře dokázali přebruslit, ale po vítězství nad Spartou už nehrajete v takovém tempu. Máte stejný pocit?

Je to tak. Po repre pauze to bylo super, ale pak přišla utkání v Pardubicích, doma s Chomutovem a v Boleslavi, v nichž jsme si to vybrali. Nohy nám tolik nejely. Ale pak jsme měli volno a v Olomouci jsme zase byli hodně nebezpeční. Proti Kometě budeme znovu hodně nepříjemní.

Ale abyste uspěli, potřebujete zvednout produktivitu. Dvakrát po sobě jste vsítili jeden gól.

V Olomouci jsme mohli dát klidně pět branek a nikdo by se nemohl divit. Jenže Lukáš nás vychytal. V pátek přijede stejně kvalitní gólman. Ať to bude Vejmelka, nebo Čiliak. Musíme zůstat u toho, co nás dovedlo předtím k úspěchu a pořád se tlačit do branky.

V posledních kolech vám rychleji přibývají body. Cítíte, že se vám vrací forma?

Letos bych se o formě nebavil. V létě bylo všechno super, hráli jsme v přípravě výborně. Jenže zraněním se to vše zkazilo. Posledních deset patnáct zápasů už je to dobré. Jsem dominantnější. I naše lajna konečně pomohla v posledních vítězných zápasech nějakou brankou. Chtělo by to dostat se do desítky a vrátit to týmu v play off.

Na kostce se objevují průběžné výsledky. Mrknete se na ně?

Nebudu říkat, že ne. Když je reklamní přestávka, podívám se. Ale ne vyloženě kvůli play off, dívám se celou sezonu. Třeba v Olomouci je výhoda, že žádnou kostku nemají. Nevím, jestli neřekneme řediteli zimáku, ať nám ji sundají, aby nás nerozptylovala. (úsměv)