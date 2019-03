Zlín dělí od předkola bod. Máme to ve svých rukách, ví Honejsek

Ale ani když v soubojích s Olomoucí a Kometou Brno neuspějí, cesta do vyřazovací části se jim nemusí zavřít. V takovém případě však potřebují, aby jeden ze dvou soupeřů, kteří na ně dorážejí, zaváhal. Desátá Sparta může získat jen bod, jedenáctý Litvínov pět.

Zlín nemá snadný los, ale podobně jsou na tom oba soupeři. Sparta hraje v Brně a s Libercem, zatímco Litvínov přivítá Plzeň a dlouhodobou soutěž uzavře ve Vítkovicích.

„Dokážeme vyhrát v Liberci, ale taky doma prohrát s kýmkoliv, což ukazuje, jak je liga vyrovnaná,“ upozornil Honejsek. „Víme, že musíme udělat bod, a dáme do toho všechno jako v posledních deseti kolech, kdy hrajeme fakt dobře.“

V letošní sezoně Zlín zatím získal 74 bodů, což v předchozích pěti sezonách na předkolo vždy stačilo. Tým mohl na jistotu play off dosáhnout už včera, jenže to by musel bodovat v Mladé Boleslavi. Na ledě týmu, který měl před zápasem stejný počet bodů, však padl. Jistotu předkola tak získal soupeř z města škodovek.

„Oba dva mančafty věděly, o co se hraje. Doplatili jsme na nevyužitý brejk za stavu 0:1, domácí vzápětí své vedení navýšili,“ poznamenal trenér Zlína Robert Svoboda. „A další rozhodující moment byla branka na 3:1 při vstupu do poslední třetiny.“

Zlín i tak chtěl závěr utkání zdramatizovat, Kašíka odvolal z branky necelé čtyři minuty před koncem. Navzdory několika závarům před brankou se to nepovedlo a Berani poprvé v sezoně s Boleslaví padli.

„Jejich gólman chytal výborně,“ uznal Honejsek.

„Náš mančaft se snažil a měl víru, ale sil už je méně,“ připomněl Svoboda rozšiřující se marodku.

Pokud jeho výběru něco nehraje do not, je to právě narůstající počet absencí. Ke všemu se jedná o klíčové hráče. Nejproduktivnějšího člena týmu Jiřího Ondráčka, kapitána Tomáše Žižku a v dobré pohodě hrajícího Štěpána Fryšaru doplnil po předchozím utkání s Chomutovem nejlepší střelec Tomáš Fořt. Elitní centr měl báječnou formu. Letos vstřelil už 17 branek, během vydařeného února pokořil šestkrát soupeřova brankáře.

„Nejedná se o nic vážného, léčba si vyžádá jen pár dní,“ uklidňuje Svoboda. Ale i tak nejlepší střelec chyběl. „Věřím, že tým má vnitřní sílu a i tuto ztrátu zvládne.“

V Boleslavi se to nepodařilo. Další možnost dostane Zlín už zítra v Olomouci, která brání přímý postup do čtvrtfinále.