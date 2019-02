Dokážeme hrát aktivně celý zápas, těší zlínského útočníka Fořta

Tři zápasy, plný počet bodů. Hokejisté PSG Berani Zlín mají za sebou nejpovedenější týden sezony, který je vrátil zpátky mezi deset nejlepších týmů extraligy, jež si zahrají o mistrovský titul.

„Když jsme doma prohráli na nájezdy s Litvínovem, možná nás už někteří odepsali. Ale řekli jsme si, že nic není ztracené, že je to pár bodů,“ prohlásil po nedělní výhře 5:2 nad Vítkovicemi centr elitní zlínské lajny Tomáš Fořt, který se na vítězné sérii podílel čtyřmi góly a dvěma asistencemi.

Po víkendu jste s patnácti zásahy průběžně nejlepší střelec týmu. Jak moc to těší?

Stál jsem před bránou a kluci mi to dvakrát pěkně nachystali, takže jsem střílel do prázdné. Jsem rád, že tam někdo stál. Že jsem to byl zrovna já, je osud. (úsměv)

Přitom hned v úvodu odstoupil z vašeho útoku zraněný Ondráček, který je nejproduktivnějším hráčem týmu. Co jste si v ten moment říkal?

Ježíši, to bude náročný zápas, hlavně na psychiku. Chvilku předtím, než jsem ho viděl zraněného, mi nahrál do tutovky. Je těžké ho nahradit, ale poprali jsme se s tím dobře. Místo něho tam chodil Očko (Okál) i ostatní pravá křídla. Všichni hráli výborně. Nikoho nemůžeme vyzdvihovat. Celý mančaft šlapal, všichni bojovali, hráli zodpovědně, padali do střel.

Do konce základní části už ale Ondráček nenastoupí. Je to velká komplikace?

Ztráta to bude. Ale minulý rok nastřílel Bukarts dvacet gólů a letos jsme ho dokázali nahradit. Samozřejmě, Onder je výborný hráč. Letos má neskutečnou sezonu. Jeho absence bude cítit, ale my se s tím musíme popasovat.

Teď ale bodově šlapou všechny útoky. Už to nestojí jen na vaší lajně, že?Kluci hrají výborně delší dobu, akorát jim to nepadalo. Měli smůlu, trefovali tyčky nebo jim to nějak odskočilo.

Po pauze jste se vzepjali k výborným výkonů. Čemu to přičítáte?

Nechci říct, že nás donutila situace po Litvínovu, ale nebyla optimální – a pořád není. Ale řekl bych, že máme docela dost sil. Dokážeme hrát celý zápas aktivně a podle mého názoru jsme všechny tři vyhráli zaslouženě.

Poslední čtyři minuty jste Vítkovice za stavu 4:2 nepustili z jejich obranného pásma. To muselo být příjemné zjištění, že?

Celý zápas jsem měl pocit, že jsme hráli výborně s pukem. Nechtěli jsme zalézt, chtěli jsme se držet svého hokeje, což se nám povedlo. Nakoplo nás, že jsme předtím ubránili několik oslabení po sobě.

Další pozitivní zjištění. Vyrovnali jste se vedoucímu Liberci, kde jste po čtyřech letech vyhráli.

Táhne se to celou ligou, že mančafty zespodu dokážou porazit i ty nahoře. Soutěž je letos tak vyrovnaná, že mě to zase tolik nepřekvapuje.

Nastartoval vás obrat v Hradci Králové ze stavu 0:3 před reprezentační přestávkou?

V Hradci to byla krádež dvou bodů. Ale ověřili jsme si, že umíme výsledek otočit, i když hrajeme špatně. Od té doby jsme na dobré vlně.

V tabulce jste dohnali Olomouc a Litvínov. To povzbudí, že?

Před sezonou jsme počítali, že to budou týmy, s nimiž jsme na podobné úrovni, a ono se to potvrdilo.

A jako bonus jste znervózněli sedmou Spartu a osmou Boleslav, na které ztrácíte jen tři body.

Pro nás je to jenom dobře. Rveme se tam zespodu, oni musí svoje pozice obhajovat. My jsme v desítce chvilku nebyli a jediné, co teď musíme, je vyhrát každý zápas a předkolo urvat.

Ve středu hrajete na ledě rozjeté Plzně. Budete si věřit?

Plzeň je výborný mančaft, ale dá se vyhrát všude. Musíme si vzít ponaučení z Liberce.