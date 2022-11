Pardubický bek Dvořák zaujal. Dva góly za střídání jsem nikdy nedal, říká

Dosud zblokoval nejvíce střel ze všech obránců napříč celou ligou (52), rozdal třináct hitů a v tabulce pravdy je na plus šestnácti, k tomu všemu je aktuálně nositelem zelené přilby značící vítěze Radegast indexu za měsíc říjen.

Směrem dopředu uzavírá první desítku nejproduktivnějších beků soutěže, konkrétně z Dynama je před ním jen Jan Košťálek a zmiňovaný Čerešňák, Dvořák dosud nasbíral deset bodů za 4+6.

Čtyři góly během jedné sezony jsou dosavadním Dvořákovým extraligovým maximem (více jich dal jen v sezoně 2013/14 v juniorské KHL za Karlovy Vary – 7). O jeho vyrovnání už v jednadvacátém kole se zasloužily dvě branky během úterního utkání ve Vítkovicích. Dvořák je navíc stihl hned v úvodní třetině během pětadvaceti vteřin svou první a druhou střelou v zápase.

„Dva góly za jedno střídání jsem snad nikdy nedal. Myslím, že ani v mládeži ne,“ smál se Dvořák po zápase před novináři.

Poprvé se prosadil v čase 7:30 nechytatelnou ranou z první ihned po vhazování do horního rohu branky, podruhé na časomíře svítilo 7:55. To Dvořák využil zaváhání vítkovické obrany a překonal gólmana z jízdy po levém křídle. „Snažil jsem se jít co nejvíc do brány. Propadlo to tam se štěstím, ani pořádně nevím kudy,“ uvažoval Dvořák. Poslal tím Dynamo do průběžného vedení 2:1, pak Pardubice vedly i 4:2, nakonec ale zápas dospěl až do nájezdů, které rozhodl Tomáš Zohorna.

„Ke ztrátě dvou vedení jsme si něco řekli, nemůžeme si takové výpadky dovolit, protože v jiných zápasech by nás to mohlo mrzet. Utkání ve Vítkovicích se ale jinak muselo líbit. Padaly góly, hrálo se nahoru dolů, nechyběly souboje... Co víc si přát,“ přemítal Dvořák.

Hromadná potyčka v utkání Vítkovic s Pardubicemi.

Dynamo Vítkovicím ukončilo jejich dosavadní letošní domácí neporazitelnost, svoji sérii naopak prodloužilo na jedenáct vítězství v řadě. Na dohled tak již je rekord Třince ze sezony 2014/15, jenž čítá 13 výher v základní části v řadě. Ještě přiblížit se mu Pardubice mohou už zítra v 17.30, kdy nastoupí v Karlových Varech.

„Chceme vyhrávat vždy, takže i v pátek ve Varech,“ hlásil Dvořák.