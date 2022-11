Vítkovický kouč po utkání s Pardubicemi: Vynikající zápas, velká show

Dej: Nemáme si co vyčítat. Umíme i dotahovat Jeho rychlý gól poslal Vítkovice do vedení už v 1. minutě, druhý zásah zase nastartoval tým k vzepětí, které posléze vedlo k vyrovnání na 4:4. Vítkovickým hridnou zápasu s Pardubicemi byl Rastislav Dej. „Byl to velmi dobrý a extrémně těžký zápas,“ líčil Dej. Prohráli jste po nájezdech 4:5, máte jen bod. Jak moc mrzí ztracená série osmi domácích tříbodových výher v řadě?

Hrál první s druhým, takže jsme rádi, bereme bod s pokorou. V závěru jste ale Pardubice ždímali, hráli přesilovku...

Věřili jsme ve vítězný gól, ale Pardubice mají svoji kvalitu. Po první polovině zápasu to s námi nevypadalo dobře, takže z tohoto pohledu bereme každý bod. Co vás nakoplo za stavu 2:4?

Hráli jsme aktivně, dali jsme gól a nabudili jsme fanoušky. To nás dostalo zpátky do zápasu. Pak to mělo ten správný náboj. Ukázali jsme, že umíme dotáhnout ztrátu, že nejsme po prvním inkasovaném gólu skleslí. Jen musíme být pozornější v obranném pásmu. Vaše formace střežila část utkání pardubickou elitní řadu. Jak těžké to bylo?

Připravovali jsme se na ně, ale moc nám to nevyšlo, dali nám dva góly. Pak už se naše lajny točily normálně, možná i to nám pomohlo, že jsme nebyli tak nervózní. Oni jsou silní na puku, příště si je musíme lépe pohlídat. Ke konci jste si něco vyříkával s Tomášem Zohornou. O co šlo?

To víte, v zápase emoce pracují, ale nebral bych to nějak vážněji. Zazní v kabině, že jste ztratili domácí neporazitelnost?

Nebyl to odevzdaný zápas, takže si nemáme si co vyčítat. Mrzí to, ale jdeme dál do dalších zápasů.