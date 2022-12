Čachotský cítí poslední extraligovou šanci, před Duklou by preferoval Motor

„Dohoda byla do reprezentační pauzy, teď ho tam necháváme do Nového roku,“ vysvětloval sportovní manažer Dukly Tomáš Vrábel. „A pak se budeme po čtrnácti dnech domlouvat, abychom neměli nějakou zdravotní či výsledkovou krizi.“

Samotný hráč by nicméně preferoval spíš setrvání v budějovickém týmu. „Doufám, že to dopadne tak, že zůstanu a že se kluby mezi sebou domluví,“ svěřil se s přáním Čachotský v rozhovoru pro klubové stránky Motoru.

Pro dlouholetou oporu jihlavské Dukly je eminentní zájem z jihu Čech možná poslední šancí, jak si ještě užít nejvyšší domácí soutěž.

„Myslím, že v Jihlavě to vědí. A za těch 20 let, které jsem tam odehrál, si myslím, že mi to i přejí,“ zamýšlel se Čachotský.

Vrábel jeho slova nerozporuje, zároveň se však Dukla svého top hráče nechce vzdát jen tak.

„Ano, hledáme cestu, aby Tomáš mohl dál působit v extralize, ale potřebujeme mít také zadní vrátka. Může se stát cokoliv. Když se dlouhodobě zraní další tři útočníci a podobně, tak si Tomáše stáhneme. Protože pokud po 16. únoru naskočí v extralize, už se do první ligy nebude moct vrátit,“ prozradil Vrábel.