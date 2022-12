Změny v sestavě a 115letá budějovická lajna. Zabralo to, těšilo Čachotského

Bylo rozhodující, že jste se v prodloužení dvě minuty a dvacet vteřin ubránili v oslabení?

To bylo hodně důležité. Hrášek (brankář Hrachovina) nás tam parádně podržel a v nájezdech jsme si šli pro druhý bod.

A o něm rozhodlo vaše zakončení střelou k pravé tyči.

Minule mě (brankář Mazanec) úplně přečetl, tak jsem chtěl udělat něco jiného. Takovou střelu moc nevolím, ale zkusil jsem ji a vyšlo to.

Samostatné nájezdy a rozhodující gól útočníka Tomáše Čachotského z Českých Budějovic, který překonal brankáře Třince Marka Mazance.

Co jste zkoušel minule doma, kdy jste rovněž Oceláře porazili na nájezdy?

Kličku do bekhendu.

Od druhé třetiny vás trenér postavil do útoku s Gulašem a Pechem. Souhlasíte, že to vašemu týmu hodně pomohlo?

Trenér tomu chtěl po tom špatném začátku dát nějaký impuls, tak útoky přeházel. Ale to se dělá běžně v takové situaci. Dneska nám to zabralo. Body z Třince jsou pro nás parádní.

Vaše řada měla dohromady 115 let, takže zkušenosti musely být vidět, ne?

Ale jo. Hrát s takovými kluky je pro mě svátek. Oba hrají výborný hokej. Vyhovíme si. Snažím se je podpořit a co nejvíce jim pomáhat i tím, že vybojuji nějaký puk, aby to měli trošku jednodušší.

Třinec jste porazili potřetí v sezoně. Čím to je?

Odehrál jsem s nimi dva zápasy, ale těžko říct. Každopádně ještě potřebujeme zlepšit ten začátek. Nynější dva body z Třince jsou však zlaté. Byl to super týmový výkon podpořený výborným gólmanem.

Stále jste hráčem Jihlavy. Asi se vám ale zpět do první ligy moc chtít nebude.

Samozřejmě. Extraliga je extraliga. Chtěl bych v ní zůstat, ale nemám to úplně ve své moci. Záleží na jednání mezi kluby. Uvidíme, jak to dopadne.