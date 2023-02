Těžím z toho, jak jsem se celé roky připravoval, říká veterán Čachotský

„Před námi je ještě spousta práce. Tím spíš, že zápasy rychle ubývají,“ burcuje forvard své spoluhráče v Motoru, který v tabulce nepříjemně balancuje mezi vstupem do předkola play off a hrozbou baráže.

Poprvé jste do Motoru přišel vloni v říjnu. Teď už jste tu nastálo do konce ročníku. Nemají vám to někteří v Jihlavě za zlé, že jste odešel od rozdělané práce?

Určitě ne. Myslím si, že mi to naopak všichni přejí. Přece jenom mám v Jihlavě za sebou odvedený kus práce za těch téměř dvacet let. Většina mi extraligu přeje. I to, že si například v útoku zahraju s Lukášem Pechem a Milanem Gulašem.

Čísla Tomáše Čachotského Zápasy: 26

Góly: 7

Asistence: 6

Kanadské body: 13

+/-: +1

Trest. minuty: 6

Střely na branku: 37

Úspěšnost střelby: 18,92 %

Průměr času na ledě: 19:08 min.

Pozn.: Údaje za zápasy v dresu Motoru.

Veteránská lajna, jak se říká. Smějete se tomuto příměru?

Jasně že jo. Na věk se ale při hře nesoustředím, každý by se měl dívat spíš na výkon daného hráče než na to, co má napsané v občance.

Ale nyní jste po Jaromíru Jágrovi druhým nejstarším hráčem extraligy. Přece jen, jaký je to pocit?

Já to opravdu nijak speciálně nevnímám.

Ale chystat se na zápasy v tomto věku ve srovnání s dobou třeba před patnácti lety není stejné, že?

Rozdíly tam pochopitelně jsou. I tak se pořád snažím na zápasy připravovat stejně, protože už mám svou rutinu ohledně rozcvičky a podobně. Dalo by se říci, že pořád těžím z toho, jakým způsobem jsem se celé roky připravoval a trénoval.

Vaší velkou předností je bruslení. Umíte využít dobrý skluz, jste rychlý. To jste museli mít v Jihlavě dobré trenéry, nebo jste se jako malý kluk učil bruslit spíš přirozeně?

V naší době trenéři na metody typu powerskatingu (nácvik a korekce správné techniky bruslení, pozn. red.) vůbec nebyli. Takže to bylo spíš tak, že každý bruslil, jak nejlépe uměl. Ani u nás nebyly speciální kurzy na techniku například od krasobruslařů, jak se to někde teď dělá. Snažil jsem se tedy zdokonalovat sám.

V kariéře jste odehrál i řadu barážových zápasů. Podobně důležitá utkání vás čekají i nyní. Bude to pro vás výhoda?

Nevím, jestli to je plus. Snažím se ke každému zápasu přistupovat pořád stejně. Samozřejmě že hrajete utkání, která jsou důležitější než jiná, to je pravda. Ale moje příprava je i tak pořád stejná.

Jak dlouho plánujete vydržet u profesionálního hokeje?

To je těžké. Zatím mě hokej pořád baví a musím říci, že jsem měl i pořád mám štěstí, že se mi celkem vyhýbají větší zranění. Snad to teď nezakřiknu.

Co na působení v Budějovicích říká vaše rodina? Přece jen teď budete častěji mimo domov.

Na druhou stranu já jsem byl vlastně doma téměř celou svoji kariéru. To moc kluků nezažilo. Takže teď, když se naskytla taková šance, to snad už takový problém nebude.

115letá útočná lajna hokejistů Českých Budějovic ve složení Tomáš Čachotský (21), Lukáš Pech (23) a Milan Gulaš (77) se raduje z gólu proti Třinci.

Nemrzí vás zpětně, že jste si zahrál prakticky jen doma v Jihlavě bez delšího angažmá v jiném klubu?

Beru to, jak to je. Ničeho litovat nemůžu. Něco za mnou za těch skoro dvacet let v Jihlavě je vidět, a když se pak ohlédnu zpátky, budu spokojený.

Jaké vnímáte největší rozdíly mezi oběma soutěžemi?

V extralize se dělá méně chyb, více se dodržuje taktika, ale zároveň z každé větší chyby dostanete gól. Zato první liga je víc ulítaná, nabruslíte tam víc kilometrů a chyb je tam k vidění podstatně víc. A další věc je ta, že v extralize mají hráči hrozně málo času, takže jakmile máte puk na holi, hned je u vás soupeř.

Byť jste extraligu už dříve hrával, bylo pro vás po příchodu do Motoru velký problém přepnout na jiný styl hokeje?

Když jsem do Budějovic vloni na podzim poprvé přišel, tak první tři čtyři zápasy jsem si na to musel opravdu zvykat. Je tady i těžší dát gól, tak to je.