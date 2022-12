Po zranění Šika pomohou jihlavským hokejistům Čachotský a Menšík

Prvotní zpráva, kterou klub zveřejnil na sociálních sítích už během utkání, mluvila o podezření na zlomenou čelist.

„To se potvrdilo, ve středu nebo ve čtvrtek by měl jít na operaci,“ uvedl sportovní manažer Dukly Jihlava Tomáš Vrábel. „Jak dlouho bude mimo, se v tuto chvíli říct nedá. Ale první odhad je na dva měsíce,“ dodal Vrábel.

Místo jednoho útočníka dva

Dukla, kterou v tomto ročníku trápí dlouhodobá zranění útočníků Tomáše Havránka a Filipa Semana, před dnešním utkáním ve Frýdku-Místku povolala na pomoc dva své hráče z extraligy: Tomáše Čachotského (České Budějovice) a Matouše Menšíka (Olomouc).

„Extraliga se tento týden hraje jen v pátek a v neděli. Tak jsme přemýšleli, že není problém, aby kluci hráli třikrát týdně, a stáhli jsme je,“ uvedl Vrábel, který prozradil, že se do tréninku postupně vrací i Havránek. „V lednu by mohl naskočit do zápasu,“ věří Vrábel.