Nostalgický zážitek na Spartě. Do kasy za mě platil táta, přiznal Ton junior

Stále ještě ani nemá jmenovku, při pozápasovém rozhovoru ale trochu stranou posouval nejproduktivnějšího hráče Filipa Chlapíka, jenž se v neděli prosadil hned dvakrát.

„Tady máte kluka, co dal první gól v extralize a vy se bavíte se mnou!“ vyčinil Chlapík váhajícím novinářům při přecházení mezi hvězdou a neokoukaným mladíkem s ikonickým jménem.

To se na dresu s číslem 28 neskvělo, poněvadž Ton mladší do Sparty přišel narychlo kvůli rozsáhlé marodce, kdy se přesunul z Litoměřic a teprve v pátek debutoval. Že by ještě chvíli zůstal?

„Záleží na hráčích, co se budou vracet,“ odvětil trenér Pavel Gross. „Víme, že máme velkou marodku, a tak jsme zkusili pár kluků, včetně Toňáka teď a v pátek. Myslím, že to zahráli dobře.“

Co myslíte Petře, řekl jste si o místo?

Doufám, že jo. Ale tohle je otázka na trenéry, jak budou sestavu dál skládat.

Kdy dostanete jmenovku?

Příští zápas už musí být, doufám (smích).

Váš gól připomínal akce vašeho táty, popište nám jí.

Dostal jsem krásný puk do jízdy od Hausyho (Petr Hauser) a když už jsem jel sám na bránu, měl jsem v hlavě, že to stáhnu do bekhendu a dám to třeba do víka, nakonec jsem ale viděl, že mi brankář roztáhl nohy, tak jsem puk uklidil tam.

Poradil jste si jako mazák. V pátek jste říkal, že hokejku držíte obráceně, takže se nemůžete pouštět do blafáků jako táta, ale teď jste tu šanci měl, když Mazanec vyznává také opačný gard. Myslel jste na to?

Jojo, chtěl jsem to i tak provést, ale pak jsem si všiml, jak se otevřel. Počkal jsem si na něj... Myslím, že táta se snad stydět nabude.

Puk máte?

Jo, schoval jsem si ho.

Podívejte se na první gól Petra Tona v extralize:

Tipsport extraliga @telhcz 🥳 Fanoušci @HCSpartaPraha můžou opět skandovat jméno PETR TON! Jedenadvacetiletý útočník si ve druhém startu připsal svůj první extraligový gól 👌



#momentytelh | #TELH | #SPATRI https://t.co/KJL1dbxbyh oblíbit odpovědět

Odnesl jste si i cenu pro nejlepšího hráče utkání. Jak jste si užil vyvolávání vlastního jména před patnácti tisíci diváky?

Moc, je to nádherný pocit a nikdy na tenhle zážitek nezapomenu. Bylo to super! A mockrát všem děkuju za gratulace.

Ozval se i táta? Po vašem debutu pro klubový web říkal, že to je nejkrásnější moment jeho sportovního života.

Je taky moc šťastný, ještě víc prožívá to, že jdu v jeho šlépějích. Gratuloval mi ke gólu, ale ještě si to určitě rozebereme doma.

Jak vy prožíváte, že na něj navazujete? Cítíte tlak?

Jsem na to odmala zvyklý. Neberu to jako tlak, ale spíš jako motivaci pokračovat v tom, co dokázal, abych ho alespoň vyrovnal.

Nejdřív debut ve Spartě, teď první gól. Už se za vámi stavil Miroslav Forman kvůli příspěvku do klubové pokladničky?

Řekli tátovi, aby to za mě zatáhnul, tak to schytal on.

V čem bylo utkání jiné oproti Budějovicím v pátek?

Tam jsme měli výpadky hlavně ve druhé třetiny a nehráli, co jsme měli. Nebyl tam tak dobrý pohyb. Teď jsme makali jako tým celých šedesát minut, všichni jsme si to pohlídali a výsledek tomu odpovídá.

Hromadná strkanice před třineckou střídačkou.

Na konci se ještě strhla hromadná mela...

Zápas byl vyhrocený, patří to k hokeji. Museli jsme ukázat, že jsme vítězově a nenechat se zastrašit.

S takovým víkendovým zážitkem jste asi nemohl počítat, co?

Vůbec ne, jsem za to moc vděčný.

Jeden start jste už v soutěži měl za Kladno, to vás uvolnilo?

Jo, Spartu trápila velká marodka a jelikož hraju v Litomeřicích, tak se naskytla tahle možnost. Děkuju Kladnu, že mi to dovolilo.