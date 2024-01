Sedlák a spol.? Ještě by našli místo v NHL, smeká litvínovský Mlejnek

„Troufám si říct, že hráči takových kvalit by ještě našli místo v mnohých klubech NHL. Neuhlídali jsme je, to nás mrzí, ale hráčská kvalita byla jednoznačně na straně Pardubic,“ smekl litvínovský trenér Karel Mlejnek.

Kapitán Lukáš Sedlák gól a asistence, posila Richard Pánik 2+0. Ani třetí do party Tomáš Hyka nezůstal bez bodu, připsal si jednu asistenci. „Jsou to top hráči v Česku, ale snažím se to nevnímat a hrát na maximum. Myslím, že i my máme top hráče v našem mančaftu, hráli jsme slušný zápas. Snad jen kromě výpadku ve druhé třetině, kdy nám dali dva góly. Tam nám ten zápas utekl,“ litoval litvínovský obránce Patrik Demel.

Verva sice vedla po Kirkově trefě, ale mohutnému tlaku Dynama ve druhé části neodolala a dvakrát inkasovala. „Zatlačili nás tam, my jsme nedávali puky ven z našeho pásma, měli jsme několik ztrát ve středním. Oni mají kvalitní útočníky, kteří tam umí podržet puky, vyvinuli na nás tlak a z toho padly ty góly.“

I když pak přidal i Litvínov, Dynamo obrat nedovolilo. A s Vervou srovnalo sezonní bilanci na 2:2. „Všechny ty bitvy byly pocitově hodně podobné, mělo to tempo, bruslilo se, bojovalo se kolem branek. Bohužel dnes se to překlopilo na jejich stranu, asi si za tím šli víc. My to tentokrát neurvali, musíme makat dál,“ velí Demel.