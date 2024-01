Odvalil jsem břemeno, radoval se Pánik po prvních gólech v Pardubicích

„Určitě mi to pomůže, lepší skórovat dřív než později. Každý jsme nějaký, začne se do toho motat hlava. Takhle jsem odvalil břemeno a jedeme dál,“ usmíval se 32letý forvard s více než pěti stovkami startů v NHL.

Poprvé se prosadil v úvodu druhé třetiny, v závěru zpečetil vítězství hostů do prázdné branky při power play Litvínova.

„Hraje se tady těžko, doma jsou velmi silní. Ale my měli všechny třetiny dobré, proto bereme tři body,“ hodnotil křídelník elitní pardubické formace. Ta se mimochodem postarala o všechny tři pardubické trefy, dalším střelcem hostů byl kapitán Lukáš Sedlák.

Pardubický kapitán Lukáš Sedlák oslavuje vstřelenou branku.

„Myslím, že už začíná být vidět, že o sobě na ledě víme. Až si na sebe zvykneme víc, bude to ještě lepší,“ věří Pánik.

Do Pardubic přišel v turbuletní době po nečekaném konci trenéra Václava Varadi, s týmem to ale nezamávalo. „Mě to nezastihlo, ale jsem rád, že kluky to nijak neovlivnilo. Nálada v kabině je super, všichni máme jeden cíl a jdeme si za ním,“ zdůraznil po osmé pardubické výhře v řadě.

Druhé Spartě Pardubice utekly už o osm bodů. „Už když jsem hrával proti Pardubicím, bylo vidět, že mají velmi vyrovnané 4 lajny, výborné beky i gólmany. Když se všichni držíme systému, je těžké nás porazit.“

Hokejisté Pardubic v čele s kapitánem Lukášem Sedlákem oslavují s fanoušky vítězství nad Litvínovem.

V pátek to poznal i Litvínov.