Varaďův asistent: Když skončil Venca, šel jsem i já. Šikana? Odmítám

Zatímco jemu Dynamo po vzájemné dohodě oficiálně poděkovalo za odvedené služby, v branži uznávaného Varaďu vyhodilo s drsnými obviněním, že opakovaně porušoval podmínky smlouvy.

Šokující vyhazov nemá z mnoha důvodů v nejvyšší soutěži obdoby. Poprvé se k hokejovému zemětřesení z minulého týdne vyjadřuje Varaďův asistent.

Pro iDNES.cz svolil Krátoška k rozhovoru po mailu.

Zarazilo vás, jak klub oficiálně Varaďovo odvolání zdůvodnil?

Toto zdůvodnění mě velice překvapilo a neztotožňuji se s jeho obsahem.

Jaké měl podle vás Varaďa v klubu vztahy?

Nechci mluvit za Vencu. Já ho vnímám jako obrovského profesionála, který hokejem žije. Za ta léta, co s ním spolupracuji, vím dobře, že je vždycky přístupný diskusi. Jedná napřímo a fér, umí naslouchat a není to žádný diktátor. Ale hlavní trenér prostě nese veškerou zodpovědnost a logicky musí mít poslední slovo.

Nezaznamenal jste, že by urážel hráče či další členy týmu?

Ne, Venca urážky a vulgarismy nepoužívá, chová se a vystupuje vždy velice slušně a v rámci fair play.

O určitém napětí mezi ním a okolím se už hovořilo. Zaznívalo, že se nakonec přeneslo i do kabiny. Co vy na to?

Nezaznamenal jsem žádnou změnu u našich hráčů. Dva dny před koncem jsme po skvělém týmovém výkonu otočili zápas se Spartou. Hráči pracovali, v kabině problém nebyl.

Varaďu znáte i mimo střídačku. Jaký je?

Spolehlivý, vtipný, upřímný a férový chlap, který je ochotný kdykoli a komukoliv pomoci.

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice, pardubický kouč Václav Varaďa.

Je snadné s ním nalézt společnou řeč?

Vždy jsem s Vencou vyšel. Respektoval mé názory a připomínky, vždy jsme vedli konstruktivní debatu o čemkoliv. O životě, volném čase, rodině, ale samozřejmě nejvíc o hráčích, týmu a hokeji, který oba milujeme.

Změnily se Varaďovy metody od předchozího angažmá v Třinci?

Nelišily se, byl to pořád stejný Venca. Jen se na stážích v NHL a ve Finsku v některých oblastech inspiroval a upravil podle toho pár věcí v trénincích, celkový přístup byl ale stejný.

Vidíte, většinový vlastník klubu Petr Dědek pro Deník Sport přirovnal jeho způsoby k vojenské šikaně.

To kategoricky odmítám!

Vedení klubu vadily i některé trenérské tahy. Jak byste například vysvětlil, že oba rozhodující duely na sledovaném Spengler Cup ve dvou dnech po sobě odchytal náhradník Milan Klouček?

Den před utkáním probíhá debata trenérů ohledně nasazení brankáře v následujícím zápase. Rozhodující slovo ohledně sestavy na zápas má vždy hlavní trenér, tím je řečeno vše.

Měl jste pocit, že by vedení klubu chtělo Varaďovi zasahovat do jeho rozhodování?

K tomu se nebudu vyjadřovat, jedná se o interní věc.

Je funkční, aby extraligový klub měl rezervní tým v první lize?

Vize práce s B týmem je otázkou na klub, k tomu se také nemůžu vyjadřovat. Ale když už se něj ptáte, chci říct, že v žádném případě není pravda, že bychom nepracovali na sjednocení herního systému celého klubu. To je ale práce, která se přeci neměří počtem schůzek!

Jak tedy?

Metodiku jsme vypracovali, představili ji všem zodpovědným osobám a dál jsme byli v kontaktu pro případné další kroky. Z hlediska priorit jsme většinu energie věnovali A týmu, jeho dlouhodobému rozvoji a zisku titulu. Celkovou koncepci klubu jsme ale rozhodně neopomíjeli.

Sledujete, jak se Dynamo rozvíjí bez vás?

Sleduji veškeré hokejové dění, ne jenom Dynamo.

Překvapuje vás, že poslední z vašeho trenérského tria v klubu zůstal?

To je otázka spíše na Marka Zadinu.