POHLED: Jako Okresní přebor - Varaďa se choval jako Varaďa. „A pak mě vyhoděj“

Houslický boss Matějka angažuje k týmu uznávaného kouče Bohumíra Zenkla. Oddaného profíka, který pro úspěch udělá všechno.

Po hráčích i funkcionářích okamžitě začne vyžadovat maximální úsilí, které je v případě útoku na nejvyšší příčky nezbytné. Zenkl nutí hráče chodit brzo spát, stejně jako údajně Varaďa na Spenglerově poháru, rozdává pokuty a je přísný nejen na podřízené, ale i na svoje šéfy.

Na tom ale není nic divného, ne? Chcete titul? Tak přijměte styl mojí práce a získáme jich klidně několik v řadě.

Za stolem na předsezonních tiskových konferencích všechno zní velmi lákavě, ale jen do chvíle než všichni zjistí, co je to bude stát. Takže se nakonec proti Varaďovi (Zenklovi) všichni postavili. Ano, i tady se můžeme znovu vrátit do Houslic.

Hráči se radují, že trenéra se konečně podařilo vystrnadit, „Sbohem, Božo! Sbohem!“, a ten? Sedí zlomený v klubové kanceláři.

„Můžete mi říct, co dělám špatně? Nejdřív to je tak, že já jediný dokážu týmu pomoci a pak mě vyhoděj,“ dopoví Zenkl a v tu chvíli se rozbrečí. Další scéna, která nápadně připomíná tu z pátečního dopoledne, kdy bylo možné Varaďu zahlédnout v ulicích Pardubic se slzavýma očima.

Nejspíš na poslední cestě z kanceláře.

Tenhle konec byl ale jiný než ten, který Pardubice zažily v roce 2019 s kapitánem Tomášem Rolinkem, nebo o dva roky později s další ikonou Jakubem Nakládalem. V těchto případech vzplály emoce, obě strany se poslaly daleko někam a bouchly dveře.

Ohledně Varadi se o žádnou ránu z čista jasna, jak se na první pohled všechno tváří, nejednalo. Majitelé Dynama už na té tiskovce před sezonou moc dobře věděli, do čeho jdou. Nejen proto, že Varaďa víceméně ze stejných důvodů už jednou skončil v Třinci.

Prostě jen nekoukal kolem sebe. Věřil jenom sobě.

V Pardubicích kvůli němu měl nejdřív skončit videotrenér Jan Kolář, na kordy se potom dostal i s klubovým skautem Petrem Sýkorou, který ho nyní mimochodem v podstatě nahrazuje na střídačce jako trenér. Nad pravděpodobným vztahem se sportovním ředitelem Dušanem Salfickým, ve kterém manažer vlastně jen seděl na další Varaďově židli, se lze jen pousmát.

Ale když spory začaly klížit i kabinu? Tam už Petr Dědek potřeboval zasáhnout. A levnější je zbavit se kouče.

Tak „Sbohem, Venco!“

Příští stanice zahraničí, tam jsou často na tvrdou práci zvyklí o něco víc.