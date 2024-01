Sedlák o konci Varadi: Překvapilo nás to, mě neurážel. Za vedením jsme nešli

Tehdejší asistent Marek Zadina povýšil na pozici hlavního trenéra, dlouho se zdálo, že při své premiéře nebude mít co slavit. Pardubice ztrácely o tři góly, ve třetí třetině však vyrovnaly a v prodloužení rozhodl o výhře 4:3 Martin Kaut.

„Po druhé třetině jsme si říkali, že pokud budeme hrát dál trpělivě, tak to tam napadá. Naštěstí se to povedlo,“ řekl Sedlák šťastně.

Ulevilo se mu, že tým dokázal i v těžké situaci dokázal zvítězit. „Bylo to hodně emotivní, takový zápas jsem ještě nehrál. Jsem na kluky pyšný,“ sdělil.

Jak jste vnímal odvolání trenéra Varadi?

Pro nás to bylo trošku překvapení nečekali jsme to. Chtěl bych říct, že to, co mi píšou lidé za zprávy, není pravda... Že bychom se sebrali a šli za vedením. To chci kategoricky odmítnout, aby to všichni lidi věděli. Je mi smutno, že si lidé vymýšlí takové věci.

Ani jste necítil v kabině nějaké pnutí?

Necítil. Já jsem hráč, soustředím se na svoje výkony a je mi tak nějak jedno, kdo mě trénuje. Moje práce je dávat góly a hrát dobrý hokej, na to se chci soustředit.

Klub prohlásil, že Varaďa urážel některé hráče.

Na tohle by měli odpovídat jiní lidé než já. Mě osobně se to netýkalo, já měl s panem Varaďou dobrý vztah. Mě neurážel.

Řešili jste prohlášení s ostatními hráči?

Řekli jsme si k tomu něco dneska ráno, chceme už to uzavřít. Na tyhle věci nemůžeme myslet, za dva dny máme další zápas. Jsme rádi, že jsme dneska vyhráli a i vyvrátili některé věci, které se o nás říkaly.

Jaké?

Lidé nám psali miliony zpráv, které nejsou pravda. To mi na tom vadilo nejvíc, někdo mě osočoval z něčeho, co jsem neudělal. Dneska to opravdu nebylo jednoduché. Takováhle situace vás vyvede z míry, myslíte na to cestou na zápas.

Pravda, prohrávali jste už 0:3.

Za tohoto stavu na mě šly špatné myšlenky, takže jsem rád, že jsme zápas nakonec zvládly. Kauzu můžeme uzavřít, hodit ji za hlavu a pokračovat na další zápasy.

Proč jste se dvě třetiny tak trápili?

Tak moc jsme chtěli vyhrát, až nás to svazovalo v útočné fázi. Byli jsme takoví jaloví, ve třetí třetině jsme to už zjednodušili a dali jsme důležité góly.

V prodloužení jste pak rozhodli.

Hodně emotivní, takový zápas jsem ještě nehrál. Skvělá zkušenost pro všechny, může nám pomoct. Jsem rád, že jsme tým, který šlape na doraz a je jedno, kolik to je. Žádný tým si proti nám nemůže říct, že stav 0:3 znamená jasno. Jsem pyšný na kluky, jak jsme to zvládli. Protože cesta, okolnosti a průběh zápasu nebyly ideální.

Stihl nový hlavní trenér Zadina něco změnit?

To ukáže čas, měli jsme jedno rozbruslení, nebyl prostor něco měnit. Něco asi bude jinak, to všichni uvidí na naší hře.