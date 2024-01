Pardubická radnice souhlasí s odprodejem Dynama, nechá si ocenit akcie

Fanoušky hokejových Pardubic čekají rušné měsíce. Na ledě budou sledovat, jak Dynamo uspěje v bojích o titul, a na radnici zase bude k vidění přetahovaná o to, za kolik a jakým způsobem město prodá zbytek svého akcionářského podílu Petr Dědkovi.

Obě strany přitom jsou v souladu v tom, že město by se mělo zbavit svých 46 procent akcií Dynama, ale zásadně se rozchází v názoru, jak by k tomu mělo dojít.

Většinový vlastník Petr Dědek má docela snadný a srozumitelný plán. Chtěl by, aby ho město nechalo zaplatit celou kumulovanou ztrátu klubu 77 milionů, a tím město přijde o svůj podíl. V opačném případě po radních chce, aby dali na hrazení ztráty zhruba 35 milionů.

„My jsme to řekli politikům jednoznačně - my si ztrátu zaplatíme ze svého, a klub si tak převezmeme. Já rozhodně nebudu platit radnici za akcie klubu. Všechny peníze, které do toho dám, skončí v Dynamu, ne na radnici. Bude to složité,“ vyložil karty na stůl Petr Dědek a politikům radost neudělal.

Ti totiž prý na jeho plán přistoupit nemohou. „Zadáme odborné firmě úkol, aby nám udělala odhad na cenu akcií klubu. Na jeho základě se budeme bavit co dál. V tomto znění také půjde příští týden usnesení na jednání zastupitelstva. Věřím, že na tom bude shoda,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z ANO.

Opozice návrh vedení magistrátu prý podpoří

Se schválením materiálu pravděpodobně nebude problém. Ostatně i opoziční ODS dopředu hlásí, že pro bod zvedne ruku. „Jiná varianta nepřichází ani v úvahu. To říkáme od začátku. Bod podpoříme, i když je to vlastně ze strany radních alibismus. Na tomto postupu panuje už dlouho shoda napříč politickým spektrem na radnici,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Tomu vadí, že lidé z vedení města na převodu akcií i hrazení ztráty nenašli shodu s Dědkem ještě předtím, než mu před měsícem schválili změnu územního plánu. Tu investor potřeboval pro výstavbu nové arény u Cihelny. „Do té doby byla naše vyjednávací pozice dobrá, měli jsme trumfy v rukou. Teď už je nemáme,“ řekl Klimpl.

S názorem opozičníka radní nesouhlasí. Podle nich se obě věci daly těžko spojovat. „My jsme se dohodnout chtěli, jednání probíhala. Na dohodu ale musí být vždy dva. Navíc si myslím, že by změna územního plánu dohodu těžko ovlivnila. Určení ceny akcií klubu či vyčíslení vyšší moci jsou úplně jiný příběh,“ uvedl primátor Jan Nadrchal.

Právě institut vyšší moci může za současné zmatky. Petr Dědek se sice v akcionářské smlouvě zavázal, že veškeré ztráty Dynama půjdou za ním, ale právníci v roce 2020 dostali do lejster doložku o zásahu neočekávaných událostí. To se dalo v době covidových omezení pochopit. Ovšem Petr Dědek ji chce nyní uplatnit i na inflaci a další věci.

„Covid totálně rozboural tržní ekonomiku, rozkýval ceny energií i dalších věcí. Navíc musím zmínit válku na Ukrajině. Výsledkem všeho je obří inflace. Za poslední tři roky činí 30 procent. To je přece zcela jasný zásah vyšší moci,“ uvedl Dědek, který na začátku ledna poměrně tvrdě zaútočil na náměstka primátora Jakuba Rychteckého, který mu to později vrátil v rozhovoru pro MF DNES.

„Nejsme v žádné válce s radnicí. To chci, aby jasně zaznělo. Rozladil mne přístup pana náměstka ke změně územního plánu i jeho postoj k hokeji obecně, to je pravda. Ale to nic nemění na tom, že budeme s městem hledat shodu a dohodu,“ mírnil atmosféru Dědek.

Nicméně je zjevné, že jedna ze stran bude muset ustoupit. Nyní to nevypadá, že se kompromis může narodit. Klíčové bude najít shodu na tom, za jak velkou část ztráty Dynama může ona vyšší moc. „V případě, že by nepanovala mezi akcionáři shoda na tom, co je a co není vyšší moc, tak si umím představit, že to určí až soud,“ řekl Rychtecký.