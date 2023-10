Sorry, to fakt ne. Oceláři uráželi sudí, trenér se zlobil: Tohle se nesmí stávat

Jen málokdo v tu chvíli věděl, co přesně se na ledě stalo. David Němeček usedl na trestnou lavici za nedovolené bránění, Oceláři se chystali na druhou přesilovku v zápase.

Když se ale hra znovu rozběhla, početní převahu na ledě měl soupeř. Daňo pykal za to, že ze střídačky rozčíleně pokřikoval na čárového sudího.

A jelikož hosté obdrželi i dvě minuty za příliš mnoho hráčů na ledě, vedle slovenského útočníka usedl ještě Daniel Kurovský. Verdikt se vůbec nelíbil třineckému kapitánovi Petru Vránovi, který dlouho diskutoval s rozhodčími.

„Ty mě tady vy… po první třetině… Dobrý, to beru, jsi kapitán. Ale nebude mi tady po něm řvát a m*dat ho. Sorry, to fakt ne,“ zachytily mikrofony vysvětlení Antonína Jeřábka, jenž pískal utkání společně s Adamem Kikou.

Za necelé tři minuty vylučoval za stejný prohřešek znovu. Andreje Nestrašila naštvalo, že nebyl odpískán faul Michalu Řepíkovi, který mu v jednom ze soubojů přidržel hokejku.

Hráči Sparty se radují z gólu proti Třinci.

Sudí sparťanského kapitána nepotrestali, naopak nevhodného chování třineckého útočníka se neobešlo bez postihu „Takové věci se nesmí stávat,“ štvalo Országha.

„Jednak to hráče na oslabení stojí hodně sil, navíc nás to trošku vyvede z koncentrace. Něco jsme si k tomu řekli a ještě také řekneme. Tyhle věci ale zůstanou v kabině,“ vyprávěl asistent trenéra Zdeňka Motáka.

Také Daňo po zápase uznal, že se nechal zcela zbytečně ovládnout emocemi. „Naše chyba, oslabili jsme tím mužstvo,“ zlobil se sám na sebe.

Vyrovnaný duel rozhodl v prodloužení Josh Kestner:

Oceláři si nakonec z O2 areny odvezli bod. I díky Nestrašilovi, který odčinil hloupé vyloučení druhým gólem. Na 2:2 vyrovnal v čase 56:14, ale prodloužení po samostatném úniku rozhodl Josh Kestner.

„Byla to reklama na hokej před 11 tisíci diváky. Zápas měl všechno, fanoušci byli opravdu úžasní. Nikdy jsem nehrál před tak hlasitou kulisou,“ pochvaloval si domácí kouč Pavel Gross.

Pražané porazili Třinec i podruhé v sezoně, ztrátu na druhý Litvínov stáhli na čtyři body. V úterý se představí na ledě Pardubic, Oceláři hrají v Liberci.