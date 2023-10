Třinecký Růžička překonal další bodový milník a smál se: Nevím, co k tomu říct

Až po 25 minutách hokejisté Třince v utkání s Plzní udeřili. Během 260 sekund využili dvě přesilovky.

U obou gólů byl právě kanonýr Růžička. Nejprve asistoval u trefy Voženílka a podruhé po přihrávce Jeřábka střílel do levého horního rohu branky.

Po dnešku má na kontě 601 kanadských bodů v základní části extraligy...

„Hodně si toho vážím, ale fakt nevím, co bych k tomu řekl,“ usmál se Růžička po výhře.

A jako obvykle, když překoná jeden z mnoha svých milníků, děkoval spoluhráčům, vedení, trenérům, rodině. „Doufám, že tak budu pokračovat.“

Plzeňský útočník Jakub Lev jeho šestisetbodovou bilanci komentoval stručně: „Neskutečné!“

Záhy dodal: „Body mu skáčou pořád a je jedno, jestli mu je dvacet, třicet nebo skoro ke čtyřiceti. Ne, nechci ho tím věkem urazit, Martin je fantastický hráč, potvrzuje to každou sezonu. Ne nadarmo je v týmu, který vyhrál čtyři tituly v řadě. Má vítěznou mentalitu.“

Růžička tušil, kdo je rekordmanem v počtu kanadských bodů v základní části extraligy: „Asi Viktor Hübl.“

Ten v 1 153 utkáních posbíral 840 bodů. Kdy ho sedmatřicetiletý Růžička, který odehrál o 466 zápasů méně, dožene? „K tomu se nebudu vyjadřovat,“ usmál se třinecký útočník. A jak mu zní 840 bodů? „To je ohromné číslo! Klobouk dolů před Viktorem. Je to spousta sezon a spousta bodů. To těžko někdo překoná.“

Růžičku těšilo, že se Oceláři prosadili v početní převaze, protože v této sezoně jim přesilovky tolik nevycházejí. „Ano, ta čísla nejsou jako v předešlých sezonách, to jsme si říkali před zápasem. Zkoušíme nějaké varianty, protože soupeři vědí, jaké máme šablony. Hledáme různá řešení.“

Jedním z nich bylo i to, že se Růžička přesunul ze svého obvyklé postavení v levém kruhu do středu hřiště. Gól dal střelou téměř od modré čáry. „Je to samozřejmě trochu jiná pozice. Pro mě bylo hlavní, abych netrefil první hráče, což se mi povedlo,“ komentoval svou trefu.

Před ní navíc na modré čáře zachytil holí kotouč letící vzduchem ven z třetiny. „Puk nebyl až tak rychlý, tak jsem se soustředil a povedlo se mi ho sklepnout.“

Potvrdil, že speciální formace střetnutí s Plzní rozhodly. „Nejen v přesilovkách, ale výborně jsme odehráli i oslabení. Ve třetí třetině jsme si už vedení pohlídali,“ prohlásil.