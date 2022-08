Sparta pod Paterou poprvé. A hned spoustu potu. Chvíli pohladit, chvíli bič, říká

Mladá Boleslav v posledních letech i díky Paterovi proslula skvělým bruslením a vypadá to, že se trenér pokusí aplikovat tento styl i ve Spartě.

„Ideálně být co nejvíce na puku, po ztrátě kotouče ho okamžitě získat zpátky,“ odpovídá Patera na otázku, jakým stylem se bude chtít v sezoně se Spartou prezentovat.

„Chceme hrát bruslivý hokej, ale samozřejmě to musí být vyvážené, nechceme propadat. Do hráčů potřebujeme dostat co nejvíce kondice, abychom na ten hokej vůbec měli,“ podotýká.

Na trenérské lavičce ho doplní Patrik Martinec, který se do Prahy vrací po šesti letech. V roce 2016 opustil pozici sportovního manažera Sparty a čtyři roky trénoval v exotické destinaci v Koreji. Loni plnil funkci asistenta trenéra v Českých Budějovicích, kde měl na starosti obránce.

To se bude opakovat i na Spartě.

„Patrikovi jsem slušně nakázal, že bude mít beky i tady,“ přidává Patera s úsměvem.

„Kompetence máme rozdělené stejně, jako jsme to měli v Mladé Boleslavi. S Patrikem se budeme střídat úplně ve všem. Jak v trénincích, tak poradách. Všechno budeme mít půl na půl,“ vysvětluje.

Podobným nastavením si prošla Sparta i v posledních letech, když tým vedl vyrovnaný tandem Josef Jandač - Miloslav Hořava.

Po odchodu obou dvou museli manažeři Petr Ton s Jaroslavem Hlinkou hledat náhradu. Ukázali na Pateru, společně pak vybrali Martince.

„Přišel jsem s nějakými jmény, stejně tak i vedení, ale když zmínili Patrika, nebylo co řešit. Známe se hodně po lidské i profesní stránce, máme podobný náhled na hokej,“ chválí si Patera spolupráci. Druhým asistentem bude opět Hlinka.

„Víme, co hráči potřebují, i když se nedaří. Chvíli pohladit, chvíli bič,“ míní.

Prvnímu tréninku velel Patera a jeho pokynům naslouchali už i nové posily. Oba brankáři Kovář a Josef Kořenář, obránci Jakub Krejčík a Michael Krutil a útočníci Ostap Safin s Gustafem Thorellem.

Ten většinu tréninku strávil se svým bratrem Erikem a Davidem Tomáškem, který oběma Švédům při rozdávání instrukcí před cvičeními šeptal do ucha.

„Žil jsem pět let v Americe, nějaké znalosti angličtiny mám, takže jsem jim překládal. V češtině pochopí pár věcí, co trenér křikne na tréninku. Ale jazyk je těžký, něco jako pro nás švédština,“ objasňuje.

„Jsou to super kluci, bavíme se často. A kdo ví, třeba budeme spolu hrát i v jedné lajně,“ zamyslí se.

Tomášek nedohrál poslední play off, v sérii s Českými Budějovicemi si přisedl kotník a po zbytek sezony chodil o berlích.

Celý červenec už trénuje naplno, na ledě s týmem bruslí v modrém „bezkontaktním“ dresu. „Kotník mě ještě trošku limituje v pohybech na ledě, ale léčí se rychleji, než jsem čekal. Uvidíme v zápasovém tempu,“ říká.

„První trénink byl lepší, než jsem čekal. Od kluků mám pozitivní ohlasy, tak mě buď chtějí všichni držet na pozitivní vlně, nebo mi to fakt šlo,“ usmívá se před střídačkami po tréninku.

Na sestavování formací je ještě brzy, Patera navíc přiznal, že budou monitorovat trh až do konce ledna. „Uvidíme, kde nás bude tlačit bota,“ poví k případným posilám. Zato o situaci v brankovišti už mají trenéři jasno.

„Brankáři už vědí, jak na tom jsou. Řekli jsme jim to na rovinu. Kovy je jasná jednička, ale Pepu Kořenáře budeme chtít dávat do branky taky, abychom měli oba dva brankáře rozchytané na závěr sezony,“ tvrdí.

A cíle do sezony?

„Sparta nemůže mít jiné, budeme se chtít rvát o první místo,“ hlásí Patera.