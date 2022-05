Útočník Tomášek zůstává ve Spartě, podepsal novou tříletou smlouvu

„David měl vynikající sezonu ve Spartě ještě předtím, než odešel do Kontinentální ligy. Po olympiádě se vrátil v rozehrané sezoně a navázal na své výkony. I proto bylo jeho setrvání jednou z našich priorit. Jsme moc rádi, že jsme se domluvili na delší spolupráci a dal nám přednost před jinými nabídkami,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Sparty Petr Ton.

Tomášek se po návratu z KHL objevil v dresu Sparty poprvé až 20. února v domácím duelu s Vítkovicemi (2:3 po samostatných nájezdech), protože byl s českou reprezentací na olympijských hrách v Pekingu v roli náhradníka. V sedmi zápasech základní části stihl nasbírat 11 bodů za čtyři branky a sedm asistencí. Po semifinále vedl produktivitu play off s 13 body za šest gólů a sedm přihrávek z deseti utkání, ale o boj o triumf jej připravilo zranění.

„Každý hráč chce cítit zájem. Největší zájem byl stoprocentně ze Sparty od vedení až po fanoušky, jejichž podpora mě potěšila. Po finále bylo asi nejtěžší si za pomoci kluků dohopsat pro stříbrnou medaili, aniž bych mohl fanouškům zamávat, když vyvolávali moje jméno. Kdyby člověk šel pro zlatou, je to lehčí. Zájmu Sparty si cením, o to bylo snazší se domluvit na podmínkách, které mi vyhovují. Jsem moc rád,“ uvedl Tomášek, který předtím v ročníku KHL nasbíral v 47 utkáních 21 bodů za devět gólů a 12 asistencí.

V extralize má Tomášek i za Pardubice na kontě celkem 269 utkání a 167 bodů za 78 gólů a 89 asistencí. Působil také ve finském Jyväskylä, za které sehrál 65 utkání a zaznamenal 40 bodů za 13 branek a 27 přihrávek. V říjnu 2019 se z Finska vrátil po letech do mateřské Sparty.

Těší se na další sezonu v ambiciózním klubu. „Člověk chce hrát v kvalitním ofenzivním týmu, který pouze nebrání. Vyzkoušel jsem si to v Chabarovsku, kde byl kádr v měřítku celé KHL horší, zatímco ve Spartě je to úplně opačně. Z týmového hlediska nám jeden stupínek chybí. Chceme podávat dobré výkony, bavit diváky a mít skvělou partu, jakou jsme měli teď. Z osobního hlediska chci navázat na své výkony z konce sezony. Co se mojí hry týče, jsem na sebe vždycky přísný. Nikde není psáno, že to půjde po zranění jako po másle, ale chci Spartě pomoci a být jeden z lídrů,“ prohlásil Tomášek.

Při nejisté budoucnosti zahraničních hráčů v KHL kvůli ruské válečné agresi na Ukrajině nechtěl s řešením angažmá moc vyčkávat. „Do trhu promlouvá hodně faktorů. Jedním z jich je válka na Ukrajině, kvůli které spousta hráčů v Rusku končí. Nechtěl jsem tam jít ani já, ale v Evropě je aktuálně obrovský trh hráčů a spousta manažerů byla v komfortní pozici. Nepomohlo mi ani zranění, kvůli kterému jsem se nemohl ukázat v nároďáku a třeba někoho přesvědčit. Musel bych se navíc dávat rychle dohromady, čímž bych mohl něco uspěchat. Ve Spartě už jsem ale něco odehrál, Petr Ton i (sportovní manažer) Jarda Hlinka mi vyšli v podmínkách vstříc a vědí, co jsem za hráče,“ konstatoval Tomášek.

V dresu Sparty si v nadcházející sezoně vedle extraligy zahraje i Ligu mistrů a Spenglerův pohár v Davosu. „Bude super, že budeme pravidelně hrát. Spengler je skvělý turnaj, který jsem několikrát viděl jako fanoušek. Liga mistrů bude běh na delší trať, ale bude fajn vypadnout ze stereotypu a zahrát si proti jiným týmům. Šanci dostane určitě více hráčů, což je jedině dobře. Musíme se dobře připravit, zůstat zdraví a hrát dobrý hokej,“ dodal Tomášek.