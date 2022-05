Do hokejové Sparty se vracejí brankář Brízgala, obránce Krutil a útočník Safin

„Rádi dáváme příležitost hráčům, kteří mají ke klubu vztah. Všichni tři mají své kvality na to, aby se v extralize prosadili,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel Sparty Petr Ton.

Třiadvacetiletý Safin odešel ze Sparty do zámoří v roce 2017 po draftu NHL, při kterém si jej vybral Edmonton ve čtvrtém kole na 115. pozici. Předtím stihl v extralize devět zápasů a připsal si dva body za gól a asistenci. Potom působil dva roky v juniorské QMJHL v Saint John a Halifaxu.

Už v sezoně 2017/18 nastoupil za Bakersfield v AHL, za který má celkem v soutěži na kontě 58 zápasů v základní části, sedm branek a pět asistencí. V šesti duelech play off zaznamenal branku a přihrávku. Za Wichitu v ECHL sehrál 62 utkání a nasbíral 36 bodů (16+20).

„Ostap se vrací ze zámoří a má předpoklady se prosadit v české extralize. Je to velice talentovaný hráč se skvělými parametry, má dobrou techniku i bruslení. Má šanci prorazit, věříme, že se mu to u nás podaří,“ uvedl Ton.

O čtyři roky mladšího Krutila draftovalo předloni ve 4. kole na 110. pozici Chicago a zamířil do Severní Ameriky v sezoně 2020/21 s jedním extraligovým zápasem na kontě. Na farmě Blackhawks v Rockfordu v AHL sehrál v minulém i v tomto ročníku dohromady 28 utkání a připsal si tři asistence. V lednu odešel do Växjö, za kterém v 25 duelech včetně play off nasbíral pět přihrávek.

„S návratem Michaela Krutila získáváme dalšího šikovného a ofenzivního beka. Slibujeme si od něj, že se prosadí do stálé sestavy. Byl draftovaný, hrál o smlouvu v Americe a dohrával sezonu v jednom z elitních švédských klubů. Je mu stále pouze devatenáct let. Věříme, že ty nejlepší roky nejen ve Spartě má ještě před sebou,“ prohlásil Ton.

Třiadvacetiletý Brízgala odešel v roce 2016 do Muskegonu do USHL, chytal také za Brookings v NAHL. Potom působil v první lize v Kladně, kde si v sezoně 2019/20 odbyl i premiéru v extralize, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a Porubě. „Během play off se nám Adam skvěle osvědčil. Moc o něj stál i náš trenér brankářů Petr Přikryl. Chtěli jsme ho do Sparty už před dvěma lety, kdy byl ještě pod smlouvou na Kladně,“ dodal Ton.