Další přesun do Finska. Machovský jde po angažmá ve Spartě do Kuopia

Jako by středeční dopoledne dotažení přestupů z extraligy do finské nejvyšší soutěže svědčilo. Jen pár desítek minut před oznámením Machovského přesunu Jukurit oficiálně představil nové posily v podobě bratrů Michala a Ondřeje Kovařčíkových z Třince.

Sparťanský gólman míří přibližně o 150 kilometrů severněji než jeho protivníci z nedávno skončeného extraligového finále.

„Matěj je zvyklý hodně chytat a je připravený převzít zodpovědnost. Řadu let působí v jednom z evropských velkoklubů a je zkušeným brankářem. Jsme rádi, že bude od podzimu nosit náš dres,“ řekl sportovní ředitel Anssi Laine.

Machovský vytvoří dvojici s devatenáctiletým finským talentem Juhou Jatkolou. Ve Spartě působil necelé čtyři sezony. Loni sice odešel do Rigy, z KHL se ale v listopadu vrátil zpět do pražského klubu a následně pomohl Spartě v play off k postupu do boje o zlato. Jako jednička však chytal ve vyřazovací části jen ve čtvrtfinále, poté dostával více příležitostí Július Hudáček.

Opavský odchovanec Machovský hrál v extralize i za Plzeň, má za sebou i čtyři sezony v zámoří.