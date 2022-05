Poprvé jsem mezi kluky v kabině měla smíšené pocity, říká šéfka HC Sparta

Jste vystudovaná právnička. Proč jste se nakonec rozhodla pracovat pro jeden z největších hokejových klubů v Česku?

Musím říct, že mě hokej provází celý život. Dědeček byl v Plzni ve stejné pozici jako jsem já. Trénoval také hokej v zahraničí. Můj otec pískal extraligu. Od malička jsem tedy vyrůstala na zimáku, byť neumím pořádně bruslit. Nikdo na to neměl nervy. (smích) Od malička je hokej okolo mě. Když jsem dostala nabídku pracovat na Spartě, tak jsem nezaváhala ani na chvíli. Byla to obrovská výzva.

Měla jste vždycky blízko ke Spartě?

Jsem původně z Plzně. Poté, co jsem se dostala do Prahy na právnickou fakultu na Karlově univerzitě, jsem už v Praze zůstala a začala chodit na Spartu. Ještě jsem chodila fandit sem do staré holešovické arény.

Jak bylo těžké tady změnit jakési staré pořádky?

Udělalo se hodně změn. Pro mě jako manažera je nejhorší věta: „Ale takhle se to tady dělalo… a na to jsme zvyklí…“ Na to říkám, že takhle se to dělat nebude a bude se to dělat jinak. Opravdu jsem měla výhodu toho, že jsem si 90 procent týmu, který je tady v kancelářích, skládala. Start jsme v tomhle ohledu měli snazší.

Do kabiny téměř nechodím

Stala jste se první ženou v čele velkého profesionálního sportovního klubu v České republice i Evropě. Jak bylo těžké se mezi muži prosadit?

Musím říct, že tady pracujeme jako tým. Každý řekne svůj názor a pak se z toho vybere to nejlepší. Příkladem je třeba ta marketingová inspirace z NHL. Sedíme tady i o dvaceti lidech a říkáme si postřehy, co by se dalo dělat podobně a co je naopak super, ale nereálné. Pak z těch několika nápadů vyselektujeme třeba pět a na těch pracujeme.

Takže nebylo těžké se mezi muži prosadit?

Ne. Zase nejsem direktivní. Je to týmová práce. Snažíme se, abychom to všechno dělali společně.

Jak berou hráči v kabině, že jim vlastně šéfuje žena?

To je sranda. Samozřejmě i pro ně je to nová zkušenost. Když jsem do kabiny šla poprvé, tak jsem měla smíšené pocity. Bylo to nějak v téhle době, kdy kluci začínali letní přípravu.

Barbora Snopková Haberová Právnička a manažerka Barbora Snopková Haberová je generální manažerkou hokejové Sparty.

Dříve působila v nejužším vedení České pošty nebo nadačních fondů.

Byla také členkou kabinetu někdejšího středočeského hejtmana Davida Ratha.

Jejím dědečkem je legenda plzeňského hokeje Zdeněk Haber, otcem dlouholetý extraligový rozhodčí Ivo Haber a manželem bývalý obránce Jan Snopek.



Když jsem tam přišla, tak jsem se podívala po obličejích hráčů a říkala si, že půlce týmu bych mohla být máma. (smích) Musím ale říct, nikdy nebyl žádný problém. Do kabiny navíc téměř nechodím. Na to jsou sportovní manažeři Petr Ton a Jarda Hlinka.

Časopis Forbes vás v letech 2020 a 2021 zařadil mezi 150 nejvlivnějších žen Česka…

Je to samozřejmě příjemné potvrzení toho, že práce celého týmu tady na Spartě je za námi opravdu vidět. Na druhou stranu, když čtu některé rozhovory, tak vidím, že těch žen v Česku, kterých si opravdu musíte vážit, je velká spousta. A to o některých ani nevíte. Být v jejich společnosti je pro mě obrovská čest a takové pohlazení po duši.

Ohledně vašeho vzdělání. Vystudovala jste práva, věděla jste od začátku, že se vydáte jiným směrem?

Že asi nebudu dělat právničinu, to jsem tušila. Říkala jsem si, že nejsem úplně kancelářský typ, který bude někde zavřený. Takže čistou právničinu jsem nikdy od školy nedělala. To, že bych plánovala pracovat ve sportovním klubu, tak to rozhodně říct nemůžu. Ale jak říkám: člověk míní, život mění.

Byť jednou, když jsem byla na zimáku za dědou, to mi bylo asi 15 let, tak jsem si říkala, že bych si to přála. Splnilo se.

Co myslíte, že stojí za vaším úspěchem?

Jedno slovo. Tým. Nejenom v kanceláři, ale i dole v kabině.

Různé články a průzkumu tvrdí, že úspěšné ženy nemají osobní život. Jak se vám daří skloubit práci a osobní život? Co byste vzkázala ženám?

Ženám bych vzkázala: nebojte se toho a jděte za svými sny. Je pravda, že abych měla čas na sebe, tak je to náročné. Ráno vstávám i v půl šesté, abych si stihla dojít zacvičit. Všechno se ale dá zvládnout. Je to o tom, jestli chcete nebo nechcete.

Petr Ton, Jaroslav Hlinka s ředitelkou Barborou Snopkovou Haberovou.

Váš manžel je bývalý hráč. Bavíte se doma o hokeji?

Snažíme se, abychom se nebavili. To bychom byli pořád v práci. Snažíme se věnovat pejskovi a nějakým způsobem si to užívat jinak, než se bavit o hokeji. Samozřejmě, když jste potom v sezoně a play off, tak se tomu nevyhnete. To pak nejde nechat práci za dveřmi.

Bavíme se třeba o názorech. Když jsme hráli, tak jsem se ho ptala, zda se může podívat na televizi, jak to vypadá. Radíme si, ale ne tak, aby to zasahovalo do osobního života.

Setkáváte se s negativními reakcemi od mužů. Někteří mají tendence ženy v mužských sportech posílat k plotně, když se nedaří…

Vůbec. Když máme valnou hromadu asociace klubů, kde jsou všechny týmy z Česka a sedí tam vlastně jenom chlapi, tak mohu říct, že nikdy nebyl problém. Všichni mě berou jako jednu z nich. Nemám žádnou negativní zkušenost.

Jak vlastně vypadá váš běžný pracovní den?

Letošní sezona byla velmi náročná, odehráli jsme zhruba 90 zápasů. To je strašně moc. Skoro každý druhý den jsme pak na zápase. K tomu se snažím jezdit s týmem na všechna venkovní utkání.

Když hrajeme doma v O2 areně, tak tady mám spousty partnerů a lidí, které chci jít pozdravit a pobavit se s nimi. Takže v průběhu domácího zápasu hokej moc nevidím. Neustále jsem v pohybu a běhám z jednoho patra arény na druhé.

Když jsem si tehdy na svůj první domácí zápas vzala boty na podpatku, rychle jsem zjistila, jak velká to byla chyba. Na venkovní zápasy jezdíme se sportovními manažery. Mám čas se podívat na hokej a vše probrat.

Příště pohár chceme zvednou my

Bavíte se s trenéry o strategii?

To ne. To nechávám na Petrovi Tonovi s Jardou Hlinkou. To je jejich práce a zodpovědnost. Má role je jinde.

Je zájem u dětí hrát hokej?

Je veliký. I přes covidovou dobu. Denně nám tu trénuje přibližně 300 dětí.

Jaké máte osobní cíle? A cíle s týmem?

Spojila bych to. Je to titul, na který Sparta čeká už dlouho. Je to společný cíl všech v klubu i celé sparťanské komunity. Chtěla bych, abychom příští rok opravdu ten pohár zvedli nad hlavu. (V letošní sezoně prohrála Sparta ve finále extraligy 2:4 na zápasy s Třincem, pozn. red.)

Sparta měla letos blízko k získaní titulu. Jak se po finále cítíte?

V první chvíli to bylo hrozné zklamání. Kluci bojovali do poslední chvíle. Postupem času si z toho člověk vezme především to dobré. Ve finálové sérii se nám třeba podařilo třikrát vyprodat O2 arenu na všechny domácí zápasy. To byl historický rekord v extralize a fanoušci se výborně bavili. Bylo to vyrovnané finále, Třinec měl bohužel v několika momentech něco navíc. Věřím, že se z toho ponaučíme a příští sezonu zvedneme pohár my.

Když jsem přišla po zápase do kabiny, tak jsem viděla, že někteří kluci mají skleněné oči. Na titul se ve Spartě čeká už velmi dlouho a oni cítili, že ho měli na dosah.

Jak to brali hráči?

Samozřejmě úplně stejně. Na titul se ve Spartě čeká už velmi dlouho a oni cítili, že ho měli na dosah. Když jsem přišla po zápase do kabiny, tak jsem viděla, že někteří kluci mají skleněné oči. Hodně mě to mrzelo i za ně.

Nedávno jste oslovila tři roky ve Spartě. Jak náročné období to pro vás bylo? Co se vám povedlo a naopak v čem ještě vidíte mezery?

Myslím si, že od nástupu celého manažerského týmu se nám povedla spousta věcí. Například zvednutí návštěvnosti, i když covidový rok a půl byl šílený kvůli různým omezením. Za plnou sezonu jsme se dostali na průměrnou návštěvnost přes 10 tisíc diváků. To je osmé nejvyšší číslo v celé Evropě. V letošním play off jsme vyprodali všechna domácí finálová utkání. I to je nový extraligový rekord.

Také se nám podařilo zabudovávat mladé hráče do týmu, což se tu historicky příliš nedělalo. Jsme rádi, že kluci vidí, že když budou poctivě trénovat, tak mají šanci zahrát si před vyprodanou O2 arenou. Věříme, že ze Sparty je znovu klub, do kterého chtějí hráči chodit.

Za poslední roky byly rekordní i charitativní projekty jako je Hold nebo Sparťanská krev.. V budoucnu se ale určitě budeme snažit tyto rekordní výtěžky překonat.

Byla pozvaná na NHL

Čekají tým po této sezoně velké změny?

Změny jistě budou. Je to přirozené. Vždy se zhruba třetina týmu obmění, někteří hráči jdou do zahraničí, jiným končí smlouva, přijdou mladí odchovanci z juniorky. Takový je chod každého klubu.

Nyní je po sezoně. Co se v hokejovém týmu v létě děje?

Hráči mají samozřejmě volno, než začnou opět trénovat. Co se týče nás v kancelářích, tak nás v létě čeká nejtěžší práce. Musíme celý klub připravit na další sezonu, která začíná zhruba v půlce září. Taky probíhá celá řada letních akcí. Například letní hokejové školy nebo charitativní běh Stromovkou Sparťanská pětka.

Další věcí je například uzavírání smluv se sponzory na další sezonu. Pak je tu marketing. Vnímáme Spartu jako klub, který udává marketingové trendy. Proto se jezdíme inspirovat na zápasy NHL nebo předních evropských soutěží. Učíme se. Díky tomu máme spousty nových nápadů, které chceme v nové sezoně realizovat.

O jaké novinky se jedná?

To zatím nechci prozradit. Na začátku roku jsem byla pozvaná na NHL do dvou klubů, kde jsem se sešla i s řediteli marketingu. Viděla jsem několik zápasů NHL a basketbalu. Těch nápadů jsme přivezli spousty. Věřím, že se nám některé z nich podaří v průběhu sezony uskutečnit.

Dají se vůbec od české ligy přenést nápady z NHL?

Některé ano. Jiné jsou tak finančně náročné, že to není možné. Fantasticky vypadá třeba videomapping na ledové ploše, ten efekt je neskutečný. U nás to je bohužel neproveditelná věc. Nainstalovat světla a připravit takový program na každý zápas a následně zase vše demontovat je v pronajaté hale prostě příliš drahé.

Stíháte vůbec dovolenou mezi tím vším?

Teď jsem zrovna říkala, že dost závidím klukům, kteří už odpočívají. Já si myslím, že se na dovolenou dostanu někde na začátku srpna. Teď to bohužel nejde.

Ještě se vrátím ke covidu. Jak toto období zasáhlo Spartu?

Určitě to zasáhlo nejenom Spartu, ale celý sport. Rok a půl se hrálo bez diváků či s nějakým omezením. Obávali jsme se, jestli se lidé se nebudou bát vrátit do hlediště. Nakonec jsme byli mile překvapeni, ale byla to obrovská nejistota. V play off už O2 arena praskala ve švech.

Nyní je velkým tématem zdražování. Bojíte se, že lidé přestanou chodit kvůli tomu?

Začali jsme prodávat permanentky na příští sezonu. Museli jsme trochu zdražit, protože energie a provoz haly je strašně drahý. Například ceny energií se zdvojnásobily. Částky jsou to opravdu závratné. Zájem o permanentky je ale enormní a fanoušků, kteří si koupili permanentku vůbec poprvé, opět přibylo.

Fanoušků, kteří chtějí vidět víc hokeje než v loňské sezoně, tak opět přibylo. To je odrazem toho, že hokejová Sparta fanoušky baví. Musíme totiž vnímat fakt, že v Praze máme ztíženou situaci tím, že alternativních možností je strašně moc - divadla, kina nebo třeba fotbal. Na malém městě je výběr menší a proto i relativně vyšší podíl permanentkářů.