Odpykal si dlouhý trest za rasismus, teď Hrabík přestupuje do Plzně

V půlce ledna způsobil poprask, když v utkání proti Tusconu provokoval soupeře Bokondjiho Imamu opičími gesty. Od vedení AHL vyfasoval forvard San Jose distanc na třicet zápasů.

„Je mi nesmírně líto, co se stalo. Je mi hanba, nesu za to plnou zodpovědnost,“ uvedl následně Hrabík v prohlášení. „To gesto jsem udělal v zápalu boje a nemyslel jsem tím nic rasistického. Až teď ale ve své omezenosti vidím, jak může být interpretováno.“

Zámořská etapa teď tedy pro něj na nějakou dobu skončila. Po bývalém mládežnickém reprezentantovi sáhla Plzeň, která pokračuje ve své nově nastolené cestě a snaží se mužstvo doplnit urostlými hokejisty. S Hrabíkem podepsala roční smlouvu.

„Kryštof chtěl v Americe skončit, proto jsme se dostali do vyjednávání. Na základě společných rozhovorů je jasné, jakou roli po něm budeme chtít – přinést do naší hry důraz a zvládnout předbrankový prostor,“ sdělil pro klubový web plzeňský sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Hrabíkův lednový incident Škodu netrápí. „Samozřejmě jsme o tom věděli, ale bereme to tak, že to má za sebou a svůj trest si odpykal. Věříme, že je tato epizoda již za ním a u nás to z jeho strany bude jen o hokeji,“ doplnil Vlasák.

Západočeši získávají v podobě pražského rodáka třetí novou tvář do ofenzivních řad. Před pár dny oznámili příchody kanadského tvrďáka Sama Bittena z Poruby a Fina Aleksiho Rekonena, který odehrál uplynulý ročník za Karlskogu ve druhé švédské lize.

Extraliga není pro 194 centimetrů vysokého Hrabíka neznámým prostředím. Během tří sezon strávených v Liberci absolvoval v tuzemské nejvyšší soutěži 39 utkání s bilancí jednoho gólu a jedné asistence.

„Chtěl bych si do Česka přenést návyky, které jsem si za poslední dobu osvojil. Nechci v tom polevovat. Přesvědčil jsem se, že nejlepší hokej hraju, když hraju fyzicky,“ pronesl.

Na přestupu jej lákaly plzeňské ambice. „Každoročně jsou vysoké, to je mi sympatické,“ podotkl.

Kromě výše zmíněných forvardů dotáhla Škoda rovněž příchody obránců Michala Houdka (Poruba), Jana Piskáčka (České Budějovice), Martina Vitaloše (Nitra) a Marka Baránka (Kladno).

A s podepisováním zřejmě ještě není konec, Plzeň totiž potřebuje zacelit díru po oporách Petru Čerešňákovi a Michalu Bulířovi. „Máme v kádru místo a finance na minimálně jednoho útočníka s kvalitami rozhodovat zápasy a být útočným mozkem týmu a rovněž na ofenzivního obránce,“ informoval na konci dubna generální manažer Martin Straka.