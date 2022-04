Plzeň trenéry měnit nebude, hodlá přitvrdit. Čerešňák definitivně mizí

Realizační tým zůstává stejný, zato hráčský kádr dozná změn. Škoda už má podepsáno šest posil: tři obránce a tři útočníky. Jejich jména bude oznamovat postupně.

Jedno by ale měli mít nově příchozí společné. Na západě je poptávka po důrazu. Urostlých, vysokých typech. Právě na slabší fyzické parametry totiž Plzeň v letošním play off doplatila.

„Chceme hrát stále hokej, který bude lidi bavit a hrát nahoře, ale potřebujeme, aby mužstvo bylo silné po fyzické stránce. Když to přeženu, tak s nadsázkou můžu říct, že raději budeme po základní části sedmí a postoupíme do hlavní soutěže play off, než abychom byli celou dobu kolem čtvrtého místa a pak měli na začátku března dovolenou,“ vysvětluje otevřeně Tomáš Vlasák, asistent trenéra a sportovní manažer v jedné osobě.

Plzeňané měli nejmladší tým z celé soutěže. V základní části si vedli dobře, jenže s rozdílným stylem hokeje se ve vyřazovacích bojích nesrovnali. Mladá Boleslav, kondičně špičkově připravená, jim vystavila rychlou stopku.

„Cítíme, že dostáváme nálepku v lize, že stačí, když na nás soupeř přitvrdí, abychom měli problémy. Hledali jsme někoho, kdo by vlastně už po odchodu Ryana Hollwega podobnou roli plnil, ale nenašli jsme,“ líčí generální manažer Martin Straka.

Už dříve oznámili Západočeši odchod nejproduktivnějšího hráče klubu Michala Bulíře, který se vrací do Liberce. Nyní se Plzeň loučí s obráncem Petrem Čerešňákem, jenž má podepsáno v Pardubicích, jak před dvěma týdny informoval server iDNES.cz.

„Chceme Petrovi poděkovat za všechno, co v našich barvách odvedl. Strávil v našem klubu šest let a nyní se rozhodl pro změnu prostředí, což zcela respektujeme,“ říká Vlasák.

Klub by rád pokračoval v útočném, rychlém stylu hokeje. „Z toho nebudeme ustupovat. Chceme být jen důraznější. Přidat kilogramy, centimetry a důraz,“ podotýká sportovní manažer. Škoda navíc nadále hodlá sázet na své odchovance, které úspěšně začleňuje do kádru. Plzeňští junioři momentálně zápolí ve finále mládežnické extraligy, dorostenci oslavili tuzemský titul.

Dá se očekávat, že kromě dojednaných posil dorazí do západočeské metropole ještě dva další hráči, kteří by měli sloužit jako přímé náhrady za odcházející opory v podobě Bulíře a Čerešňáka.

„Máme v kádru místo a finance na minimálně jednoho útočníka s kvalitami rozhodovat zápasy a být útočným mozkem týmu a rovněž na ofenzivního obránce,“ sděluje Straka.

Škoda odstartuje letní přípravu na suchu 30. května, před koncem července pak poprvé vyjede na ledovou plochu.