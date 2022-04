Pardubice nezahálejí. Přivádějí dva olympioniky, jednají s Čechy z KHL

Kromě toho jednají Pardubice s několika českými hráči z Kontinentální ligy, kteří plánují návrat do nejvyšší tuzemské soutěže. Východočeši si vyhlédli kompletní trojici krajánků z Čeljabinsku: gólmana Romana Willa a útočníky Tomáše Hyku s Lukášem Sedlákem.

V jejich případě ještě není jasné, jestli v Dynamu skutečně skončí, zato u tří beků by už mělo být hotovo.

Plzeňský Čerešňák byl na extraligovém trhu horkým zbožím. V únoru slavil se slovenskou reprezentací bronzové medaile na olympijském turnaji, na konci uplynulého roku už měl sbalené věci a čekal na odklepnutí přestupu do Kazaně, jenže z domluvy nakonec sešlo.

„Když jsem do Plzně přicházel, vůbec jsem netušil, že to bude na šest let. Vzpomínky budou krásné. Vyhráli jsme Prezidentský pohár, měli jsme několikrát dobře našlápnuto i v play off. Bohužel, titul se nám vyhrát nepodařilo. Ale tak to v hokeji bývá, vzpomínky budu mít i tak nádherné,“ říkal tehdy Čerešňák v rozlučkovém rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz, který však nakonec kvůli ztroskotání transferu nebyl publikovaný.

Kromě Pardubic měla o produktivního obránce, který si kromě Škody vyzkoušel i angažmá ve Vítkovicích, zájem i Sparta. A právě Pražané jsou dalším celkem, s nímž Dynamo obchodovalo.

Podobně jako devětadvacetiletý Čerešňák je i Dvořák v ideálním hokejovém věku, na začátku května oslaví sedmadvacáté narozeny. Stejné tvrzení platí i pro Davida Musila (29), který se v Třinci momentálně připravuje na zápolení ve finále extraligového play off. V něm se potká minimálně s jedním ze svých nových parťáků pro příští ročník.

Musil byl součástí českého národního týmu, který se na pekingských olympijských hrách nepropracoval do čtvrtfinále. Na turnaji si po jeho boku zahráli i Sedlák a Hyka. Jako třetí gólman figuroval na soupisce Roman Will, šanci v zápase ovšem nedostal.

Pardubice oslaví v roce 2023 sté výročí od klubového založení, proto pro ně bude nadcházející sezona výjimečná. A jak je vidět, vedení se nebojí investovat, aby úspěch přišel rychle.

V letošním play off Dynamo příliš neoslnilo. Nevyšel mu závěr základní části, a přestože si v předkole poradilo s Karlovými Vary, ve čtvrtfinále uhrálo jedinou výhru a vypadlo s Českými Budějovicemi.

Po neslavném konci kluboví představitelé odvolali realizační tým v čele s Richardem Králem, hledání nového trenéra stále pokračuje. Hlavní kandidáti jsou momentálně dva: Pavel Gross a Alois Hadamczik.

Východočeši se rovněž rozloučili s nedisciplinovaným kanadským útočníkem Anthonym Camarou, se kterým přitom v lednu podepsali nový dvouletý kontrakt. Pryč z mužstva se chystá i obránce Juraj Mikuš, třiatřicetiletý Slovák by měl zakotvit ve Vítkovicích.