První krok k nové cestě. Hokejová Plzeň přivádí z Poruby tvrďáka Bittena

„Chtěli jsme do kádru přivést hráče, který umí hrát agresivní hokej a bude si svou roli plnit. Sam může hrát centra i křídlo, navíc umí jak shodit rukavice, tak i dát gól. To jsou atributy, které hrály pro něj,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Tomáš Vlasák. Podle jeho informací má Bitten i správné charakterové vlastnosti. „Jde na něho chvála i jako na člověka, že je skvělý do kabiny,“ řekl.

Bitten se ze zámoří do Evropy přesunul v roce 2020, první sezonu odehrál ve druholigovém švédském Södertälje. Loni jej angažovala Poruba, za kterou odehrál 43 zápasů s bilancí 16 branek a jedenácti asistencí. Vedle toho přidal v základní části šest startů za Vítkovice (1+1), za ostravský klub poté hrál i v play off. V devíti utkáních nasbíral dva body (1+1).

„Když přišla nabídka, neváhal jsem. Na plzeňský klub a organizaci jsem neslyšel špatného slova, všichni jen chválili. A fanoušci jsou prý nejlepší v lize! Tak na to se opravdu těším,“ uvedl Bitten.

Mladý Kanaďan pochází ze sportovní rodiny. Jeho rodiče reprezentovali v badmintonu svou zemi na olympijských hrách, bratr Samuel hraje hokej v zámořské AHL a bratranec Sébastien Piché zase okusil extraligu v dresu Hradce Králové, Litvínova a Pardubic.

Plzeň tak učinila první krok k nové cestě, kterou by se ráda vydala. Touží kádr posílit, a to doslova. V letošním předkole play off totiž doplatila na slabší fyzické parametry svých hokejistů.

V podobě Bittena tak získává hráče, který by se měl stát tvrďákem, kterého Škoda postrádala od doby, co odešel Ryan Hollweg.

Už ve středu Západočeši oficiálně oznámili, že trenéři Václav Baďouček a Miloš Říha povedou klub i v dalším ročníku. Zároveň potvrdili odchod Petra Čerešňáka, jenž má namířeno do Pardubic.

Plzeň má aktuálně podepsaných šest nových hráčů. Bitten je první představenou posilou, zbylá pětice bude následovat v nadcházejících dnech.