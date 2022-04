Mé srdce je červenobílé, netají před fotbalovým šlágrem gólman Frodl

Že by se snad někdy stal fotbalistou, ve hře nebylo. Přesto je na něm vidět, že má pořádný přehled. V netradičním „fotbalovém“ rozhovoru ryšavý smíšek vypráví o svém vztahu ke Slavii, plzeňských fanoušcích i šancích na ligový titul.

Nedělní šlágr fotbalové ligy mezi Plzní a Slavií budete sledovat?

Určitě jo, už se na to moc těším. A komu budu fandit, asi nemusím říkat.

Plzni to nebude, předpokládám...

Moje srdce je červenobílé.

Plzeň - Slavia od 19 hodin ONLINE

Jaký máte k fotbalu vztah?

Mám ho hrozně rád, v televizi ho sleduju a myslím, že přehled mám docela široký. Nejsem fanatik, ale vím, co se ve světě děje a kdo si jak vede. A v létě si samozřejmě rád zahraju, nicméně s mírou, protože člověk se nechce zranit.

Omezují vás kluby nějak, když si chcete jít čutnout?

Je to individuální. Ale pokud byste si chtěl jít zahrát za nějakou Dolní Lhotu proti Horní Lhotě, tak to každý klub uvidí nerad. Může vám tam někdo urvat koleno. Musíte si to pořádně rozmyslet.

Máte po sezoně, tradiční fotbalové období hokejistů začíná.

Určitě si půjdu zakopat. A při letní přípravě je fotbal běžnou součástí. V Plzni jsme každý týden hráli proti nějaké vesnici z okolí, to bylo super zpestření.

Přesto budete přát víc Slavii. Co pro vás jako taková znamená?

Je to moje srdeční záležitost. Na Slavii jsem vyrostl, ve třech letech jsem tam začal hrát hokej. Logicky jsem sledoval i fotbal, což mi zůstalo. Musím říct, že jsem velký fanoušek.

Chodil jste do základní školy přímo u Edenu jako velká část odchovanců?

Máma mě tam nechtěla dát! Stačilo, že tam chodil brácha. (úsměv)

Tam se sportovci hodně prolínají. U vás to tedy není tak, že byste byl s fotbalisty Slavie kamarád už odmala?

Vůbec, s nikým jsem se neznal. Je pravda, že spoluhráči s fotbalisty chodili do třídy, takže to bylo propojené. Já jsem momentálně v kontaktu jen s Přémou Kovářem, se kterým si občas napíšeme.

Baví vás fotbal víc z tribuny než z gauče?

Je to něco jiného než v televizi. Občas chodím fandit i do kotle, mám to rád. Bohužel v poslední době se moc lidí na stadiony dostat nemohlo, chvíli dokonce vůbec nikdo. A během sezony musí člověk najít vhodný termín. V extralize teď bylo o jeden tým víc, takže to bylo hektické. Byl jsem teď jen na dvou fotbalech, ale po sezoně čas bude. Mám v plánu, že vyrazím.

Jestli vám tedy nepřijde pozvánka do kempu hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Upřímně si myslím, že asi nepřijde. Nejsem úplným oblíbencem, takže s tím nepočítám.

Ani pod novým vedením tomu nevěříte?

Samozřejmě bych byl neskutečně rád, ale myslím si, že letos ne.

Nebyl jste někdy blízko tomu, aby z vás vyrostl spíš právě fotbalista?

To vůbec ne. Já jsem běhavý typ fotbalisty, bojovníček, brousím lajnu. Nikdy jsem ho ale závodně nehrál, do žádného oddílu jsem nechodil. Odmalička je pro mě hokej číslo jedna, přes to nejel vlak. Fotbal si ale vážně moc rád zahraju. Nejsem žádný technik, ale zase ani dřevák. Do týmové jedenáctky jsem se vždycky nějak probojoval. Aspoň tím, že jsem běhal.

Stihl jste si během působení na západě Čech vybudovat vztah i k Viktorii?

Já jsem se to lidem v Plzni pořád snažil vysvětlit. Přišel jsem navíc ze Slavie, která tam není moc oblíbená, co si budeme povídat. Vykládal jsem jim: Co si myslíte? Já jsem fanoušek jako vy! Že jsem přišel hrát hokej do Plzně, neznamená, že jí hned začnu i fandit ve fotbale. Snažil jsem se s nimi o tom mluvit, oni to brali. Myslím, že jsem byl jedním z nejoblíbenějších slávistů v Plzni. (úsměv)

To máte pravdu.

Z Viktorky znám Milana Havla, se kterým jsme v kontaktu. Přes zprávy se vždycky trochu popichujeme. Zrovna jsem mu ráno psal, ale ještě mi neodepsal. Nějaké popíchnutí bude určitě. Minule se u něj v Edenu červenalo, tak by to třeba mohl zopakovat.

Jestli tedy doléčí zranění z reprezentace.

To je vlastně pravda! Marodů z nároďáku je tam ale víc.

Národní tým sledujete?

Jasně. Ale nejsem takový fajnšmekr, abych si pustil i bezvýznamný přátelák s Walesem. Pro Slavii ani Plzeň navíc nedopadl úplně dobře.

Byli jste jako hokejisté v Plzni s fotbalovým klubem hodně propojení?

Vůbec ne. V minulosti to tam bylo, ale já slyšel, že na jedné akci se to mezi sebou pohádalo. Od té doby to skončilo. Starší kluci jako Kráca (Jaroslav Kracík) se s fotbalisty znali dobře, občas jsme se potkali ve městě, když jsme šli na pivo.

Třeba Pavel Horváth je ale ohromným hokejovým fanouškem.

Zrovna Horvi byl u nás často. Hokej miluje, chodí ho hrát. Každý týden byl na ledě. I s ním jsem se na pivě občas potkal. Měl k plzeňskému hokeji z fotbalistů nejblíž.

Pardubický fotbal vás neláká?

Ani jsem nezjišťoval, jestli máme třeba nějaké lístky. Navíc majitel fotbalových Pardubic vlastnil hokejovou Slavii, když jsem tam hrál. Možná bych se mohl o nějakou vstupenku připomenout... (smích) Je to ale škoda, že v Pardubicích nehrajou. Já bych tam byl furt! Vedle zimáku teď staví nový stadion, asi za rok by měl být hotový. Jestli ligu udrží, tak bychom s kluky chodili v hojném počtu.

Na domácí zápas Pardubic byste musel zatím do Vršovic. Od Edenu je to krátká procházka.

To teda jo. Když ale budu v Praze, tak se klidně půjdu podívat i třeba na Bohemku. Dřív jsem chodil i na Duklu, když hrála ligu. Jakmile je možnost, jdu víceméně kamkoliv. Ale Slavia? Ta je hlavní.

Obhájí letos titul?

Jo, věřím tomu. Na druhou stranu ale musím říct, že jsem rád, že má letos liga grády. Je to tam nahoře o bodík, je o co hrát. Jasně, samozřejmě by bylo fajn, kdyby Slavia vedla o dvanáct bodů, ale tohle je pro kulisu super. Lidi tím můžou žít.

Aspoň bude nadstavbová část konečně třeba zajímavá.

Tenhle zápas napoví, kdo bude hrát v nadstavbě doma. Jednu věc musím říct.

Povídejte.

Plzeň mě tuhle sezonu hodně překvapila. Všechno vyhrává o gól, výborně jí chytá gólman. Podle jmen nemá takový tým jako Slavia, ale klobouk dolů před ní, jak se letos drží.